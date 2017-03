CHARLA CON LOS ENTRENADORES DE HOCKEY DE ATLETICO HASENKAMP.

“RAMONA MONZON Y JOSE QUIROZ ”

Hace unos días que la Sub comisión llamo a una reunión informativa con los padres y quienes tendran a su cargo la responsabilidad de entrenar a las categorías infantiles. sub 12, sub 14 ,sub 16 y Primera División.Los entrevistados se explayaron sobre lo que sera la organización de las actividades ,practicas que seran los dias Lunes y Miércoles . A partir de las 15 horas en adelante. Queremos practicar y jugar en nuestro espacio . tener un campo de juego con cesped y parejo, contar con los vestuarios y poder traer nuestros elementos a nuestro entorno nos facilitara mucho. Jose confirmo la presencia de Lautaro Ruiz Moreno como colaborador inmediato de las categorías superiores , esto me va a facilitar mucho el trabajo. Ramona por su parte analiza la participación de Hasenkamp en los Juegos Evita de las categorías Sub 14 y Sub 16, fue un aprendizaje , de los errores también se aprende. Ese sabor amargo que me quedo en los Evita Provincial lo endulce con el campeonato en el Festival Provincial del Guri. Tenemos plantel , jugadoras con experiencia y este año se suman 5 nuevas para completar un buen equipo que tiene ansias de estar en lo alto del torneo cuando comience. Ramona antes de despedirse de la audiencia pidio el apoyo de los simpatizantes y familiares para acompañar de local y visitante a las leonas que quieren rugir muy fuerte otra vez.-