Agmer dispuso un paro de 72 horas y la semana que viene no habrá clases de lunes a viernes.

En el congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), desarrollado este jueves en Paraná, se dispuso un paro de actividades por 72 horas para los días 8, 9 y 10 de marzo. La medida de fuerza es en rechazo a la oferta salarial del 18% en tres tramos formulada por el gobierno provincial. También se ratificó la huelga para los días 6 y 7 de maro, en adhesión a la convocatoria de Ctera a raíz de la decisión del gobierno nacional de no convocar a paritarias. Así, no habrá clases de lunes a viernes la semana que viene. El sindicato dispuso una pausa en la discusión gremial con un cuarto intermedio hasta el 15 de marzo.El congreso extraordinario del principal sindicato docente de la provincia se realizó en el Colegio Nacional, en Paraná. Estuvieron presentes los representantes de los 17 departamentos entrerrianos. Se ratificó el no inicio del ciclo lectivo 2017 y la adhesión al plan de lucha nacional resuelto en el último congreso de Ctera, que estableció una huelga de 48 horas los días 6 y 7 de marzo.

Además, desde Agmer se convocó a un paro provincial de 72 horas, los días 8, 9 y 10 de marzo. También se definió el acompañamiento, convocatoria y participación del gremio en el paro nacional de mujeres dispuesto para el 8 de marzo y se dispuso la realización de una marcha para el día 10 de marzo, junto a otros sectores de trabajadores.

En el congreso, en el que se dispuso un cuarto intermedio hasta el día miércoles 15 de marzo, se manifestó la solidaridad con el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, y con “otros luchadores víctimas de amenazas y espionaje”. También se expresó repudio a “la convocatoria a voluntarios rompehuelgas para trabajar en educación los días de paro”.