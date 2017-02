AGMER PARANA VISITO LA ESCUELA 71 PEDRO GOYENA.

” NO ESTÁN DADAS LAS MÍNIMAS CONDICIONES PARA QUE EMPIECEN LAS CLASES EN ESTA ESCUELA .

El Viernes 24 por la mañana llego la dirigente de Agmer Parana Susana Salgaro . El motivo recorrer las instalaciones de la escuela que esta desmantelada por la refacción integral del edificio. Después de observar in situ en una de las aulas que todavía se mantiene en pie ,hablo con los maestros y el personal .En un dialogo franco intercambio opiniones con los presentes. No falto la dialéctica gremial la adhesión al paro de no inicio de clases en el tiempo fijado por el gobierno. Los inconvenientes que traerán el inicio de actividades en la Pedro Goyena ,por ejemplo los maestros le plantearon que para ir a los sanitarios tienen que cruzarse hasta una escuela vecina .Susana se comprometió a venir en los proximos días para ver si es cierto que la obra avanza rápidamente .