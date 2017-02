El fútbol de la Liga de Veteranos se encuentra de Luto.

La comisión directiva de la liga de fútbol de Veteranos de Paraná Campaña a través de su departamento de prensa quiere expresar lo siguiente:

Hoy 25 de Febrero en hora de la tarde, la Comisión Directiva convoco a una reunión informativa, con el propósito de recabar toda la documentación pertinente (certificado de aptitud física, fotocopia de dni, etc) para solicitar la correspondiente autorización de AFA con miras al inicio del campeonato oficial que tenia fecha prevista el 04 de Marzo, como se trataba de una reunión informativa, se dieron cita muchas delegaciones de Veteranos de casi todas las localidades participantes de dicha liga.

No se convoco a el cuerpo de árbitros, que son los destinados a impartir justicia en las fechas oficiales, no se convoco ambulancia ni las canchas estaban marcadas, porque no estaba previsto que se juegue al fútbol oficialmente, pero como el predio de la liga pertenece a todas las delegaciones que lo integran, un grupo decidió realizar “un picado” a modo de entrenamiento y con el fin de realzar la amistad reinante entre todos los equipos participantes, a lo que los directivos de la liga le pusieron especial reparo dado la alta temperatura reinante en toda la zona.

Al poco tiempo de comenzado, dicho “picado de amigos” desgraciadamente sufre una descompostura un veterano oriundo de Hasenkamp, Veterano de la delegación de Sarmiento de dicha localidad, inmediatamente fue trasladado a un nosocomio de la misma localidad (Hasenkamp) donde ratos después de que el cuerpo medico intentara reanimarlo, perdió la vida, el Señor Raul Frate de 45 años (muerte súbita, fue lo que trascendió a la liga por parte de los autoridades del nosocomio).

Ante este suceso muy lamentado por todos los que amamos esta actividad deportiva, se decidió suspender el inicio del campeonato, hasta el próximo 11 de Marzo del corriente.

Por parte de la Liga de Veteranos, se expresa el mas sentido pésame, a todos los familiares de este integrante de la delegación de Sarmiento de Hasenkamp que pertenece a la Liga de Veteranos.