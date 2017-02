El Gobierno oficializó la eliminación de impuestos para productos informáticos.

Gobierno nacional oficializó hoy la quita de los aranceles para la importación de productos informáticos que había anunciado el año pasado y que generó fuertes críticas entre los empresarios y sindicatos locales.

El Decreto 117 publicado en el Boletín Oficial se enmarca en las excepciones que tienen los países miembros del Mercosur para reducir los aranceles a diversos bienes, entre ellos los relacionados a tecnología. Se afirma que esta eliminación de impuestos para la importación de tecnología “redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”.

“La posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías resulta esencial para el desarrolloeconómico y social de nuestro país, brindando el marco adecuado para alcanzar una mayor eficiencia en el uso racional de la energía”, añade la norma en sus argumentos.

La eliminación del arancel del 35%, prevista a partir de abril, incluye a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LEDs).

La modificación del esquema arancelario para estos productos “redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”, puntualiza el Decreto.

El anuncio de la eliminación de los aranceles había sido adelantado por el Ministerio de Producción en noviembre último, para reducir el precio y mejorar la calidad de notebooks y computadoras.