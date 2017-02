PARANÁ CAMPAÑA. Rumbo a la temporada Oficial 2017.

Los tres clubes que representan a la liga en el Torneo Federal C tendrán la ventaja que llegarán con mayor rodaje en la preparación física y futbolística. Arsenal de Viale, bajo la conducción técnica de Hugo Fontana; Atlético Hasenkamp, con la dirección de Raúl Cardozo Guarascio: y Juventud Sarmiento, bajo la batuta de José López. Estas tres instituciones cambiaron sus entrenadores con respecto a la temporada pasada, porque no seguirán Diego Ciarroca, Dante Homar y Omar Celis, respectivamente.Unión de Crespo fue uno de los primeros que comenzó la pretemporada. Luis Roth sigue al frente del plantel mayor del Verde, que practica desde el 30 de enero. Sarmiento, también de la Capital Nacional de la Avicultura, puso a mover sus engranajes el 15 de febrero, con Lucas Jumilla nuevamente al frente del equipo superior. Cultural, el otro conjunto de la misma localidad, inició la pretemporada el último miércoles. El reconocido Roque Raúl Alfaro (ex futbolista profesional) se sumó al cuerpo técnico en el que también trabajan Hernán Heinze y Fabián Demuth.

En Atlético María Grande seguirá Julio Schmidt como orientador táctico. La pretemporada arrancó el miércoles 15 de febrero. A la institución regresó Alexander Hollmann, quien estuvo los últimos años en Patronato. También se acordó la incorporación de Carlos Schneider (Martín Fierro de Maciá) y Martín Giménez (Seguí FBC).

Gabriel Holotte y Claudio Rodríguez asumieron la dirección técnica de Seguí FBC, en reemplazo de Carlos González. Pusieron en marcha la maquinaria el último miércoles. Cañadita Central, el otro conjunto de esa localidad, eligió al paranaense Jorge Erben para comandar el primer equipo. Remplazó a César Palacios, quien decidió no continuar ligado al Tricolor por razones personales. Los ejercicios de preparación se pusieron en marcha el lunes 13 de febrero.

Deportivo Bovril también tiene nuevo orientador táctico, porque Gustavo Graciani asumió en reemplazo del legendario Gerónimo Moro, quien dirigió esa institución en las últimas cuatro temporadas. Juventud Unida, el otro equipo de esos pagos norteños, será conducido por la dupla Daniel Luque y Darío Fernández. Las prácticas comenzarán este sábado 18 de febrero, a las 17.

CONFIRMACIONES. Omar Pepo Verón seguirá al frente del plantel mayor de Unión Agrarios Cerrito, por tercera temporada consecutiva. El regreso a las prácticas se dio el pasado 15 de este mes. Mientras que Litoral de María Grande también apuntaló la continuidad de Omar Yiyo Werner, quien afrontará su quinta temporada consecutiva al frente del Blanco. El inicio de la pretemporada todavía no tiene fecha.

A Independiente FBC de Hernandarias retornó un viejo conocido: Omar Pacha Celis, quien reemplazará a Fabio Aranda. La pretemporada se pondrá en marcha el martes o miércoles venidero.

REUNIONES. En Viale FBC y en Deportivo Tabossi todavía no hay definiciones. En la V Azulada convocan a un cónclave para el martes venidero, con el propósito de conformar la subcomisión de fútbol. En el Depor, en tanto, comenzaron las charlas entre allegados a la institución. El último jueves se efectuó un primer encuentro. Ahí se definió programar una nueva reunión para el lunes venidero, será abierta a todos los interesados en colaborar con la institución. En esa ocasión también se pretende definir el nombre del DT.

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas realizó una reunión informativa con sus jugadores de todas las categorías. Mientras que en los próximos días se definirá el nombre del entrenador. En la actualidad la directiva está abocada a la organización del “30º Festival del Minero” a realizarse hoy.

Atlético Hernandarias también definiría nombre de técnico e inicio de los trabajos en los próximos días. En el club hubo renovación de autoridades recientemente, con el retorno de Roberto Ridolfi a la presidencia.

MAS DATOS

* ASAMBLEA. En el mes de marzo se realizaría la Asamblea General Ordinaria de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con elección de las autoridades para los próximos dos años. “Dirigentes de muchos clubes me han llamado y expresado que desean que continúe al frente de la liga”, contó Rezett consultado sobre su futuro en el cargo que ocupa desde principios de la década del ‘80. “Los dirigentes me argumentan que ven una liga que está muy bien, que es poderosa e importante en la provincia. Porque desde el Consejo Directivo siempre mantuvimos la liga en orden y con vigencia deportiva”, agregó.

* CONVOCATORIA. La dirigencia de Unión FBC de Alcaraz lanzó una convocatoria para seleccionar el entrenador de Primera y Sub 20. Los interesados deberán presentar un proyecto en forma escrita o por correo electrónico a la direcciónunionfootballclubalcaraz@gmail.com. La fecha límite para la presentación será el 26 de febrero.

* GESTIONES. Deportivo Sauce de Luna tiene jurisdicción en la Liga de Federal y el año pasado logró una autorización del Consejo Federal de la AFA para jugar por una temporada en Paraná Campaña. Vencido ese plazo los directivos del club y de la LFPC trabajan en conseguir una extensión.