CLAUDIO PUNTEL : QUE VAYAMOS A LA REUNION CON EL GOBIERNO NO IMPLICA QUE EMPIECE NORMALMENTE EL CICLO LECTIVO 2017.

Radio Siglo 21 tomo contacto con el dirigente de Agmer Seccional Parana , el profesor Claudio Puntel para consultarlo sobre el llamado del gobierno a discutir la recomposicion salarial . El dirigente fue muy claro al sentenciar que es una convocatoria bajo presion, porque la Nacion dejo librado a los Gobernadores la decision de implementar un aumento que no exceda el 18 %. Vamos a ir a la reunion , pero esto no quita que el dia fijado por el gobierno para el inicio de clases ,hagamos una huelga y movilizacion. Resulta que los trabajadores siempre somos la variable de ajuste.Nosotros ademas de trabajar en el estado como docentes somos contribuyentes . Cual es el criterio que adopta el gobierno que no tiene miramientos a la hora de fijar los incrementos de mas de un 40 % en el Impuesto Inmobiliario Provincial y el Automotor , ni hablar de los que pagamos por los servicios en nuestras respectivas ciudades .Para aumentar los impuestos, si mas del %40 y para el salario de los trabajadores el 18 % . Algo no esta funcionando.Queremos discutir en serio de nuestro salario ,del no cierre de cargos en escuelas de la ciudad y la zona rural, de nuestros edificios , en las condiciones que trabajamos los maestros y en que ámbito van los alumnos a las escuelas a estudiar. Techos que se caen, ventanas rotas tapadas con cartón ,pasillos sin luz , falta de higiene y baños dignos .