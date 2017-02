TRABAJADORES MUNICIPALES DE PARANA CAMPAÑA BUSCAN OBJETIVOS COMUNES.

Esta noche en el salón del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la localidad, en calle 25 de Mayo al final . El Secretario General local Gringo Acosta y demas integrantes de la comisión directiva recibieron a los pares de Maria Grande,Villa Urquiza, Cerrito, Hernandarias . Según pudimos conversar con Acosta y Marcelo Landra y ellos nos dijeron que la idea es poder unir a todos los trabajadores de Parana Campa, esta es una primera reunión para intercambiar opiniones ya que vamos a discutir con la patronal el incremento salarial de este 2017 .Unificar la postura hacia donde ira el pedido de recomposicion salarial, otro tema es discutir las recategorizaciones, la capacitación etc etc .Tenemos muy en claro que los incrementos de las tasas y servicios Municipales y los impuestos Inmobiliario y Automotor provincial se incrementaron entre un 30 y un 40 %, por lo tanto pretendemos discutir un porcentaje que no atente con la perdida de nuestro poder adquisitivo .-