REPORTAJE A JULIAN RUBIO DE VIALIDAD NACIONAL CONFIRMANDO LA OBRA DE RE-ASFALTADO DE LA RUTA 127.

El Director de Vialidad Nacional de Entre Ríos, Julián Rubio, hablo con el diario Chajari al Dia sobre la obra de la ruta 127, la cual estará comenzando en los próximos meses, con reparación de bacheo y luego repavimentación completa.

“Es importante contar con una ruta segura por el tema de los accidentes que lamentablemente han ocurrido porque las rutan muchas veces no están en las condiciones que debían estar” expresó Rubio y seguidamente agregó que “la obra de la ruta 127 ya está adjudicada hace algo más de dos años, es el tramo que va de Empalme ruta 12 hasta Federal (143 km), la obra no se comenzó, porque la gestión anterior no dio inicio a los trabajos. Nosotros empezamos a reactivarla y hubo unas cuestiones de ajustes de proyecto”.

Además, el entrevistado contó: “cerca de fin de año logramos determinar todo, el expediente se encuentra en Buenos Aires, nosotros hicimos varios viajes hacia allá para evitar el ida y vuelta e ir acelerando los tramites”.

Con respecto a la obra propiamente dicha, se pudo saber que “es una obra de bacheo y repavimentación de punta a punta, será con mezcla asfáltica de alrededor de 5 cm. Cuando estos proyectos se aprueban, se comienzo el primer día hábil del mes siguiente, es decir que si se aprueba cualquier día de febrero, la obra comienza el primer día de marzo”.

“La expectativa de la población y la necesidad es muy grande. Hoy a este tema ya lo tenemos muy avanzado, y en marzo o abril seguramente la obra va a estar en marcha, llevará cinco años, los primeros dos se hará reparación de baches y después la repavimentación, luego tiene tres años más para mantenimiento” finalizó Rubio.fuente Chajari al Dia.-