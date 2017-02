FEDERAL “C” CLÁSICO LOCAL EMPATE 0 a 0.

Tarde ventosa, por momentos nublado y por otro con sol asomando.Terna santafecina para el clásico local en el Torneo Federal “C” . Fue muy acertada la petición de lograr que sea un partido con publico local y visitante. Este torneo del Consejo Federal de la AFA no cuenta con mucho apoyo del publico que habitualmente concurre al torneo de Parana Campaña.La entrada solo 10 pesos mas cara que la que se cobra $60 mayores .Atrajo la atención de espectadores de pueblos vecinos ( Maria Grande,Bovril,Alcaraz,Viale,Cerrito,Tabossi,Viale etc ) los locales embanderados con sus queridos colores ( el rojo y blanco del local y el verde y blanco de la visita ) El operativo policial contó con el refuerzo de una brigada especial anti motines. Solo para amedrentar ya que no paso nada fuera de lo común.A las 17 horas y unos minutos comenzó el partido movedizo en los primeros minutos ,friccionado por la vehemencia en la marca ,Oertlin el juez fue implacable a la hora de sacar la tarjeta amarilla. Atlético insinuaba y juventud Sarmiento contraatacaba .Ambos tuvieron oportunidades . la mas clara del primer tiempo una pelota que shoteo Jona Acosta que paso cerca del arco defendido por Jacob.Los dirigidos por Jose Luis Lopez ( juv Sarmiento ) y Ruly Cardozo ( Atletico ) se fueron al descanso parejos.Por momento el ben trato de pelota pasaba a segundo plano por el pelotazo insistente y la falta de precisión en los pases . El segundo tiempo se presento con similitudes , claro que esto obligo a los tecnicos a realizar cambios .Jugadores con amarillas .A los 42 minutos Ruben Marin que habia ingresado recientemente se escapo por la izquierda ganándole al defensor , este cayo en el area a metros del juez que no dudo y marco el tiro de los once pasos.Juventud Sarmiento tuvo una chance inmejorable de irse ganancioso el primer partido y jugando de visitante y Bocacha Figueroa lo tiro debil al palo derecho del arquero que alli estaba para contener y evitar la caida.De contragolpe Seita lo vio adelantado a Luchessi y lo obligo a elevar su mano para cachetearla y enviarla al corner .En el medio se produjo un encontronazo entre Ramirez el defensor de Atletico con Ruben Marin ,el juez estaba ahi y no dudo en sacar la roja directa al delantero pirata que dejo a su equipo con diez en los minutos finales . Y fue empate nomas .Lo mas justo para un primer encuentro con jugadores que juegan juntos por primera vez.Atletico debe corregir errores con pocos dias ya que juega el domingo 12 en Viale ante Arsenal y Juventud Sarmiento queda libre y tiene 15 días para su siguiente partido.-