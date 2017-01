Giallombardo va por el título con el Werner Competición: “Tengo una cuenta pendiente”.

El bonaerense Mauro giallombardo será piloto de la estructura Gabriel Werner Competición en el Turismo Carretera durante la temporada que se avecina del Turismo Carretera. Durante su trayectoria, el nuevo compañero de MarianitoWerner consiguió el título del TC en 2012 al mando de un Ford y en esta ocasión, el oriundo de Bernal conducirá el auto que utilizó el entrerriano en la primera parte de la última temporada. Para la Rana no hay otro objetivo que estar en lo más alto de la categoría más convocante en la Argentina. Su llegada al equipo con asiento en la capital entrerriana es para pelear entre los dos o tres que lucharán por el torneo. Otro resultado le dejaría un sabor amargo. “Tengo una cuenta pendiente”, dijo.

Mauro Giallombardo no tiene otra meta en su mente que la de volver a los primeros planos en el TC. Para el nuevo torneo el de Bernal realizó una fuerte apuesta y manejará unos de los Ford del equipo de Mariano Werner. Esta oportunidad que se le presenta es muy importante, no quiere desaprovecharla y se lo nota un fuerte optimismo.

“Estoy con muchísimas ganas de tener un buen campeonato. El objetivo principal es ese y vamos a realizar un esfuerzo enorme para estar de la mejor manera, llegar bien preparado y con un buen presupuesto para apostar fuerte con el equipo de Mariano Werner”, dijo el piloto.

Y agregó: “Queremos aprovechar los conocimientos de Mariano, su capacidad y el gran auto que tiene para tratar de sacar lo mejor. Como siempre digo los candidatos son dos o tres y el resto acompaña. Yo quiero ser uno de esos dos o tres porque en lo personal tengo una cuenta pendiente en el TC y que es estar nuevamente en un nivel alto. Quiero estar bien arriba y volver a pelear por el título”.

En referencia a lo competitivo que está Ford, más allá del campeonato que ganó Martínez en 2015 y el que luchó Werner en 2016, el bonaerense comentó: “El único auto de la marca que fue competitivo el año pasado fue el de Werner y el resto no anduvimos a la altura de la circunstancia. Si bien el Pato Silva y yo entramos a la Copa de Oro estuvimos lejos del rendimiento, entramos ahí por regularidad solamente”.

A lo que añadió en declaraciones a Carburando: “Cuando arranquemos en Viedma y estemos todos en pista vamos a tener el primer parámetro de cómo estará el reglamento de este campeonato y a partir de ahí como estará cada marca. Ya sabemos que Chevrolet siempre está para dominar por la cantidad de estructuras fuertes que tienen”.

Hablando de candidatos al título Mauro ya tiene en su mente con quién habrá que pelear. “En la pelea estará Guillermo Ortelli como siempre ya que viene peleando los campeonato en los últimos años y nunca se lo puede descartar. Otro candidato será Agustín Canapino y me parece que Facundo Ardusso y Emiliano Spataro con el equipo Renault van a estar en la conversación”.