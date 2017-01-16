AMANDAYÉ
ALMA DE MONTIEL
FRANCO GIAQUINTO Y MARCOS PEREYRA
VOLVER EN GUITARRAS
LOS HERMANOS SPIAZZI
MIGUEL FIGUEROA Y SU CONJUNTO AMANECER CAMPERO
LAS VOCES DE MONTIEL
MANUEL CRUZ Y SU CUARTETO ESTAMPA CORRENTIN
GUSTAVO REYNOSO TRÍO
LOS ALONSITOS
FLORENCIA DE POMPERT
ISMAEL TORALES
MARIO SUÁREZ –
NICO CARDOZO Y SU CONJUNTO
ALBORADA
BETO CANÉ Y SU CONJUNTO
DANIEL FRANICH Y DAVID DÍAZ MARCHETTO
NUNGUÍ Y LOS REALES
CUERPO DE DANZAS DEL FESTIVAL
MONCHITO MERLO
LUIS “PAJARITO” SILVESTRI Y SU GRUPO ENRAMADA
GABRIEL COCOMAROLA Y SANTIAGO SHERIDAN
MAXIMILIANO PANOZZO Y SU CONJUNTO
RAÚL BARBOZA
LOS ENTRERRIANOS ISONDÚ
PADULARROSA – ROMERO Y EL TRÍO CHAMAMECERO
RENATO FAGUNDES
LOS DE IMAGUARÉ
ESPUELAS DE PLATA
LOS HERMANOS GARITA
MATIAS BARBAS Y SU CONJUNTO CURUZÚ ORILLA
FUELLES CORRENTINOS
LOS MERCEDEÑOS
RICARDO DIMOTA
UCO GÓMEZ Y SU CONJUNTO
URUPA TRÍO
LOS SARALUCEÑOS
INVITADO ESPECIAL: LOS GUARANÌES. (FESTIVALCHAMAMÈ)
Ene 16 2017
SE CONFIRMÒ LA CARTELERA ARTISTICA DEL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÈ, 42 EDICIONES.
AMANDAYÉ
Enlace permanente a este artículo: http://www.siglo21digital.com.ar/?p=13503