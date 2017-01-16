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Ene 16 2017

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SE CONFIRMÒ LA CARTELERA ARTISTICA DEL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÈ, 42 EDICIONES.

16 enero, 2017

AMANDAYÉ 
ALMA DE MONTIEL 
FRANCO GIAQUINTO Y MARCOS PEREYRA 
VOLVER EN GUITARRAS 
LOS HERMANOS SPIAZZI 
MIGUEL FIGUEROA Y SU CONJUNTO AMANECER CAMPERO
LAS VOCES DE MONTIEL
MANUEL CRUZ Y SU CUARTETO ESTAMPA CORRENTIN 
GUSTAVO REYNOSO TRÍO
LOS ALONSITOS 
FLORENCIA DE POMPERT 
ISMAEL TORALES 
MARIO SUÁREZ –
NICO CARDOZO Y SU CONJUNTO
ALBORADA 
BETO CANÉ Y SU CONJUNTO 
DANIEL FRANICH Y DAVID DÍAZ MARCHETTO
NUNGUÍ Y LOS REALES 
CUERPO DE DANZAS DEL FESTIVAL
MONCHITO MERLO 
LUIS “PAJARITO” SILVESTRI Y SU GRUPO ENRAMADA
GABRIEL COCOMAROLA Y SANTIAGO SHERIDAN 
MAXIMILIANO PANOZZO Y SU CONJUNTO
RAÚL BARBOZA
LOS ENTRERRIANOS ISONDÚ
PADULARROSA – ROMERO Y EL TRÍO CHAMAMECERO
RENATO FAGUNDES
LOS DE IMAGUARÉ 
ESPUELAS DE PLATA 
LOS HERMANOS GARITA 
MATIAS BARBAS Y SU CONJUNTO CURUZÚ ORILLA 
FUELLES CORRENTINOS 
LOS MERCEDEÑOS 
RICARDO DIMOTA
UCO GÓMEZ Y SU CONJUNTO 
URUPA TRÍO 
LOS SARALUCEÑOS 
INVITADO ESPECIAL: LOS GUARANÌES. (FESTIVALCHAMAMÈ)

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