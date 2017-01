Quienes viajen fuera de la provincia deberán tramitar la constancia de no obligatoriedad de revisión técnica.

Desde la Dirección de Transporte y la Policía se recordó que quienes viajen fuera de la provincia, deberán tramitar la constancia que acredite la no exigencia de la Revisión Técnica Obligatoria Vehicular en Entre Ríos. En ese sentido, se dio a conocer los lugares y horarios para realizar el trámite correspondiente durante el receso administrativo dispuesto por el Ejecutivo.Dado que en Entre Ríos está suspendida la Revisión Técnica Obligatoria Vehicular, por decreto 4.331/98, ésta no es exigible por otras jurisdicciones provinciales. Esta norma se encuentra expresada en la Ley Nacional 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial y su decreto reglamentario Nº 779/95. Allí se establece que: “Será autoridad jurisdiccional de un vehículo particular de categoría L, M1, N1, U O1, la que rija de acuerdo a su lugar de radicación”; y “cada vehículo dependerá de sólo una autoridad jurisdiccional (AJ) y deberá realizar la revisión técnica obligatoria en los talleres que funcionen bajo su órbita”.

En ese marco, la no exigencia de la Revisión Técnica es exclusivamente para los vehículos encuadrados dentro de las categorías M1 (transporte de pasajeros hasta ocho asientos) y N1 (transporte de carga hasta 3.500 kilogramos de peso máximo), afectados a un estricto uso particular.

Por tal motivo se informa a quien viaje a otras provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección de Transporte y la Policía de Entre Ríos extienden las constancias respectivas, que son sin costo y tienen una vigencia de 120 días corridos.

Quien las requiera podrá concurrir a la Dirección de Transporte, sita en calle Córdoba Nº 411, de la ciudad de Paraná, de 9 a 12, durante el receso administrativo que finaliza el 13 de este mes; y en todos los puestos camineros de la Policía provincial durante las 24 horas. Son requisitos indispensable el DNI del titular del vehículo y la Tarjeta Verde, donde conste la radicación en la provincia de Entre Ríos.