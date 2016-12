CHARLA ABIERTA CON MARCELO CANGERI DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE PARANA CAMPAÑA.

Esta tarde tomo contacto con Radio Siglo 21 en el programa periodístico Infonot el dirigente Marcelo Cangeri presidente de la Asociacion de Clubes de Parana Campaña y delegado ante la liga por Atletico Hasenkamp . La consulta fue del torneo federal “C” y la modificacion de la zona que le toca a los equipos de Parana Campaña-El dirigente conto que en primer momento se especulo que los dos equipos de Hasenkamp jugarian con Sportivo Urquiza . cosa que no fue asi, porque los tres de la liga ( Juv Sarmiento, Atletico Hasenkamp y Arsenal de Viale) jugaran en una zona de un total de 7 en Entre Rios . Se va a jugar el clasico local en un torneo que no es el que habitualmente se juega año a año. Cangeri manifesto que acompaño a los dirigentes del club para cerrar trato que los jugadores Arellano y Salva para continuar un año mas en el Leon. Otro tema es el relacionado a el programa Nacional denominado Clubes Argentinos que tiene en la lista a los dos equipos de la ciudad listos para recibir un aporte de $ 50.000. Esto no se logro porque de la nación enviaron solo $ 3 Millones de los $14 millones asignados .Suponemos que cuando lleguen los fondos restantes seremos convocados para recibir el cheque .También en la provincia estamos completando los formularios para poder acceder a un plan que hace unos días recibió Atlético Hernandarias. Respecto de la Liga , Cangeri dijo al periodista que esta esperando que el presidente Ruben Rezzet cumpla con su palabra que se retiraría en el 2016 .Se termina el año y no hay indicios que me lleven a pensar que va a honrar con su palabra empeñada . ” Yo cumplí” me baje de la candidatura en pos de la unidad y quiero creer que de la otra parte cumplirán con lo que prometieron. Hay que hacer un cambio para potenciar nuestra liga , terminar con la brecha de una zona y otra . Es vital nivelar hacia arriba y llegar a ser lo que es hoy Viale F Club . Una institucion que cuenta con fondos del Gobierno Provincial para tener un equipo semiprofesional , en cambio nuestros equipos solo se sostienen con la venta de torta fritas los domingos , juntando el mango para pagar los gastos . Que quiero decir con esto , expreso Cangeri , No puede Viale jugar con los jugadores del plantel del Federal B el Parana Campaña. Esto ya paso en Parana y derivo en escandalo con Atletico Parana .Belgrano .No asi Patronato que no juega en la liga paranaense y si lo hace es con jugadores en formacion. Todo esto se debe discutir en serio en la liga y no declamativa ,para que no se cumpla. Capacitación de Arbitros, reunion de Delegados mensualmente , Comision de Estadios etc etc .-