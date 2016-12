PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA -TARJETA SIDECREER.

El diputado Rotman propicia una investigación

“Hicieron de Sidecreer una tarjeta de descrédito”

El diputado provincial, Alberto Rotman (Frente Cambiemos), dijo hoy que la tarjeta estatal Sidecreer “está por ahora a salvo de las manos que pretendían rapiñarla” y reclamó medidas para quienes la fundieron.

En declaraciones periodísticas el legislador oriundo de Concordia interrogó: “¿y con quiénes la fundieron, no haremos nada?”

Sostuvo que fue “correcta la resolución del gobernador (Gustavo) Bordet, que, haciéndose eco del pedido unánime, de la oposición, suspendió la medida de capitalización privada, como se pretendía. De lo contrario habría dejado a miles y miles de empleados públicos, poseedores de esta tarjeta, en manos de quienes seguramente seguirían aplicando tasas de interés usurario, como venía aconteciendo, y posiblemente dejándolos en manos de quienes son los verdaderos culpables del calamitoso estado actual”, afirmó.

Recordó que “la Tarjeta Sidecreer SA es una empresa creada por el ex gobernador Sergio Montiel, para dar un marco estatal a una necesidad de financiamiento de los empleados públicos provinciales, de los entes autárquicos, de los municipios adheridos, como así también de los pasivos. Se enmarcaba en el concepto de movilización económica con el fin de favorecer al comercio local, por eso no incluía los hipermercados. Eliminó además, los códigos de descuento de las mutuales. Justicia Social esta vez no sólo declamada”.

RESPONSABLES. “Hoy esta empresa está fundida y han hecho de ella una tarjeta de descrédito. Nos resta saber que sucedió y quienes fueron los responsables de este fenómeno. Para ello, solamente, hay que recorrer su historia de despilfarro, entrega y además, pedir a la Justicia Entrerriana que investigue el crecimiento patrimonial de quienes estuvieron a cargo de esta empresa a partir de diciembre de 2003.

La entrada del negocio de las mutuales fue habilitada en la gestión del contador Nelio Calza y la amplió y profundizó su sucesor Juan José Canosa”, remarcó.

Tampoco puede pasar desapercibido que ambos funcionarios están sospechados por su rápido y enorme crecimiento económico y patrimonial. Tampoco puede pasar desapercibido, que quién fuera su gerente comercial y financiero, terminara siendo uno de los que presta a la Tarjeta a través de la Mutual 10 de abril y que su salida como funcionario se haya hecho en el más sospechoso silencio. También se debería investigar la facturación de la mutual Urquiza, la Mutual Modelo, la Mutual Nosotras, -que según medios periodísticos confiables cobraría 400.000 pesos por mes hasta el año 2018-, y la misma Mutual 10 de abril.

Los malos manejos, la dilapidación de los fondos públicos, convenios perjudiciales para la empresa pero muy beneficiosos para quienes prestaban el dinero, usura a través de las mutuales, irresponsabilidad y desastrosa administración llevaron a Sidecreeer a la ruina”, evaluó.

PERJUICIOS. “De esto los más perjudicados han sido los trabajadores que han sido esquilmados por la usura en beneficio de unos pocos en detrimento de los beneficiarios, debido a que dejo de ser hace ya, algunos años un sistema crediticio para financiar a los que menos tienen -como fue el espíritu de quienes la crearon-, sino que benefició a acomodados por las decisiones de unos pocos.

Esta injusticia social la deberán explicar y además rendir cuentas a la Justicia los responsables de este vaciamiento, donde fueron víctimas los asalariados que ganan unos pocos pesos, para enriquecer a empresas o financistas que no vuelcan su dinero en la provincia, sino solamente en sus arcas.

Estos financistas dueños de estas mutuales alguna vez dijeron ‘es una decisión personal sacar un crédito o no’. A esto se le debe contestar que un gobierno con sensibilidad social, debe implementar una política de Estado controlando la usura, administrando los fondos y cuidando el patrimonio de los Entrerrianos, a ellos les cabe la total responsabilidad y además la responsabilidad moral de haber permitido que, los que tenían el poder que da el dinero, hicieran negocios que aun en el más acérrimo de los países capitalistas no hubiera sido permitido por monopólico y usurario”.

INVESTIGACIÓN. Finalmente Rotman dijo que realizará “una presentación al Ministerio Fiscal, para que investigue lo ocurrido con esta empresa, las causas que la llevaron a esta situación de quebranto y además el origen del aumento patrimonial de quienes administraron y dirigieron Sidecreer.

Debemos luchar para que SIDECREER, vuelva a ser un instrumento de Justicia Social, trascendiendo a los dirigentes y a los partidos políticos, y para ello, como decía Alem, ‘los hombres de bien deben unirse’ ‘”, concluyó.