FIESTA FIN DE AÑO ESCUELA DE FÚTBOL ATLÉTICO HASENKAMP.

Anoche en la cancha principal en las cercanías de la cantina y la manga para salir a la cancha, los integrantes de la comisión de la escuela de fútbol y colaboradores distribuyeron las mesas y tablones para compartir un grato momento en camaradería con los jugadores , cuerpo técnico, comisión directiva y los padres . Uno a uno se presentaron los equipos , Sub 7, sub 9 sub 11, sub 13 ( BICAMPEONES DEL PARANA CAMPAÑA ) y la categoria Sub 15. Dio la bienvenida a los presentes el presidente de la Escuela de futbol , Jose Portillo, a su turno el Presidente del club Denis Dibenedetto expreso su alegria por la organizacion de esta hermosa fiesta y remarco que recibio una comunicacion telefonica de parte del futbol infantil de la Liga de Parana Campaña felicitando al club por el muy buen comportamiento dentro y fuera de la cancha .Ruly Cardoso el dt de la Escuela se refirio a este momento y dio detalles de lo actuado durante el año y pidio a los padres compromiso y que dejen a los gurises que vayan a divertirse .En el momento de la premiacion y reconocimiento Denis Dibenedetto le comento a la gente que el club apoyo economicamente a Raul Cardoso para que completara los estudios y hoy podemos decir con orgullo que es TECNICO NACIONAL . Otra primicia que dio es que confirmo a Cardoso como tecnico para el Torneo FEderal “C” que arranca a fines de Enero de 2017 , ya comenzaron las practicas y los jugadores Salva y Arellano seguiran jugando en el club. Reconocimeintos para colaboradores de siempre tal el caso de Tamalito Mendez , Negra Landra , Alicia la eterna freidora de las tortas frita y Zulema Cardoso la tesorera .Jugadores que abandoan por una cuestion de edad la Sub 15 recibieron la foto de recuerdo mas la medalla y la camiseta .En otro momento de la premiacion Marcelo Cangeri hablo en nombre de los directivos y entrego un banner con una foto de la Sub 13 Bi Campeon. El negro Fastika fue reconocido por su aporte , los integrantes del cuerpo técnico Raul Cardoso y Marcos Luna ,fuegos artificiales y una exquisita torta para el final . Parrafo aparte para la vaquilla exquisita y felicitaciones a todos los que trabajaron para esta hermosa noche .-