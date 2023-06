Nuevo reclamo de Brupbacher al gobierno por el estado de las rutas

El diputado provincial Uriel Brupbacher (UCR – Juntos por Entre Ríos) y presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte, volvió a manifestar su preocupación frente al incremento de accidentes en las rutas de Entre Ríos. Además, reiteró su pedido a las autoridades provinciales de que: “Pongan este tema como prioritario en agenda. La inoperancia del gobierno se sigue cobrando vidas, nos sentimos abandonados como ciudadanos”.

El legislador se refirió al tema cuando acompañaba a los vecinos y productores, que reclamaron nuevamente por la mejora del camino que une Viale con Maciá: “Transito estos caminos y su estado es lamentable. En la Cámara hemos presentado muchos pedidos de informe sobre este camino y otros tantos que están abandonados en toda la provincia y nadie hace nada; somos cientos de entrerrianos que no somos escuchados, es increíble que en pleno Siglo XXI estemos luchando por poder transitar en condiciones normales”, publicó El Entre Ríos.

La semana pasada, a través de un pedido de informe, Brupbacher volvió a insistir con la problemática, esta vez por los controles en las rutas de Entre Ríos: “Podemos observar irregularidades a simple vista en los controles que se realizan, o falta total de control en muchos lugares de la provincia. Esto, sumado al pésimo estado de las rutas y la carencia de una cultura vial responsable, constituyen un combo perfecto para que se sigan perdiendo vidas”, sostuvo el diputado provincial.

“No parece haber un criterio claro de control en las rutas en Entre Ríos ni la voluntad de ponerle un freno a las negligencias, abusos y errores que se cometen todos los días a la vista de quienes circulamos. No puede ser que no haya puestos de control móviles -para que los conductores no los evadan- que no haya test de narcóticos, que falten alcoholímetros, y que los controles sean absolutamente parciales y orientados muchas veces a un solo sector de la sociedad”, afirmó.

En cuanto al control de la velocidad, pidió información sobre las fotomultas, si se prevé colocar más, cuándo y dónde, y si se analizan otras formas de controlar la velocidad. También, si se señaliza adecuadamente este tipo de controles, sobre todo en la nocturnidad, con suficiente iluminación, y cartelería anticipada y visible. El Proyecto presentado cuestiona además al Observatorio Provincial de Seguridad Vial, en cuanto a que no estaría cumpliendo las funciones para las que fue creado, y no se advierte coordinación con el resto organismos que se ocupan del tema, ni con Nación; “tampoco se trabaja con los municipios y comunas para garantizar la seguridad vial, pareciera que el color político hace que en algunos casos se firmen convenios y en otros no”

Brupbacher agregó que “parece ser que el único objetivo es recaudar y no prevenir. Con controles efectivos, planeados, elaborados por especialistas, no tendríamos estos números en accidentes. Lamentablemente, vemos una obsesión por multar y cobrar, a lo que se le suma que las deudas incobrables están a cargo supuestamente de un solo estudio jurídico, relacionado con integrantes del gobierno de la provincia. También pedimos explicaciones sobre esto en el Pedido de informe, necesitamos que quede bien claro esto frente a la sociedad”.