«Miley se anima a decir cosas que nadie se animaba a decir”, dijo Etchevehere

El candidato a gobernador por la Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere adelantó que el 9 y 10 de Junio Javier Milei visitará Paraná. «Está muy interesado en ver que lo que nos está pasando como provincia», declaró Etchevehere.

En una entrevista con, Etchevehere comentó: «Surgió la oportunidad de hablar con los referentes de Javier Milei a nivel nacional y nos invitaron a que referenciáramos su figura a nivel provincial; sabiendo en la situación en la que se encuentra nuestra provincia, lo menos que podemos hacer es brindar nuestro esfuerzo, conocimiento y energía, para tratar de que esta gran crisis, que creemos va a ser prolongada, buscar alguna posibilidad o alternativa de salida».

Etchevehere adelantó que «el día 9 y 10 de Junio visitará Paraná» y agregó: «Javier estaba muy interesado en ver, que lo que nos está pasando como provincia, las alternativas que estamos pensando y lo que hay que rescatar, que nosotros creemos que es muy importante eso; notamos una gran ausencia de los gobiernos populistas».

En cuanto a la conformación de equipos representativos del partido en todos los distritos, Etchevehere manifestó: «Es un esfuerzo que hay que hacer, pero creo que es el camino correcto. Estamos celebrando que hay instancias de participación ciudadana, que es una instancia para dar una alternativa correcta de cómo se deben dirigir las cosas públicas y en este caso, creo que nosotros somos los mejores».

«Milei tiene la sinceridad de decir cosas que la gente no se animaba a decir, a patear la mesa y decir que había una posibilidad de cosas que considerábamos prohibidas; cuando no creíamos que volver a reconstruir una identidad nacional iba a ser una posibilidad, él se animó, hizo la propuesta y en estos momentos está siendo blanco de tanta estigmatización, que mucha gente del gobierno actual se impresiona y se asusta pero no se asustan de los grandes porcentajes de pobreza que existen en nuestro país», expresó Etchevehere a Elonce.

«Cada mes que pasa se engrosan los porcentajes de pobreza en forma exponencial», agregó.

Por otro lado, Etchevehere, afirmó: «El gobierno populista te saca referencia, no sabes quién sos y perdes identidad. No solamente buscamos una identidad perdida que hay que reconstruir, sino que también es algo en lo que no tenemos experiencia, nosotros no conocemos lo que quiere decir el bienestar general».

En referencia al último año de gobierno de la gestión actual, Etchevehere señaló: «Gobernar en este último año es cosmética electoral, porque no gobernaron cuando había pandemia y que todos los sectores lo necesitaban, le dieron espalda a mucha gente».

Etchevehere destacó la alianza de la Libertad Avanza con el partido Conservador Popular y otras fuerzas políticas: «El partido Conservador Popular más el Partido Vecinalista de Paraná y otro partido nacional que también nos acompaña forman la Libertad Avanza y por eso estamos respaldados de una u otra vía».

El candidato expresó su convicción de reconstruir la provincia, buscar el crecimiento económico y el buen funcionamiento de las economías regionales, pero reconoció los desafíos: «Estamos convencidos de que tenemos que tener compromiso cívico ante esta situación y buscar alguna alternativa», concluyó Etchevehere. (Elonce)