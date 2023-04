Pérdidas millonarias por la sequía: “La premisa es salvar a los productores”, afirmó Bel

El dirigente de Federación Agraria Argentina, Seccional Entre Ríos, Alfredo Bel, ahondó detalles respecto del informe que reveló las millonarias pérdidas que tendrá el sector agropecuario entrerriano por la sequía y las secuelas que ya se viven. Se refirió también a la situación del Consejo de la Magistratura.

En su carácter de exintegrante del Consejo de la Magistratura como representante de la asamblea de la sociedad civil, Bel explicitó que participó en la entidad “en la etapa de la gestión del Consejo de la Magistratura que concluyó en 2022” y admitió que “esta situación que se está dando hoy, y que voy siguiendo por los medios, no la llego ni siquiera a entender habiendo sido parte del Consejo”.

Como ejemplo, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), mencionó que “en el concurso 249 donde estuvimos, todas esas instancias que tuvimos se dieron por consenso pleno del Consejo que actuaba en ese momento y las situaciones que se están viendo hoy son un retroceso para el trabajo que nosotros hicimos. Por ejemplo, que el gobernador haya cambiado el orden de la terna y haya seleccionado jueces que no habían salido primero”.

Criticó asimismo: “Nos enteramos de la reforma de la ley por la prensa, siendo integrantes del Consejo de la Magistratura nunca nos informaron que había un proyecto, ni aportamos nada. Cuando nos enteraos hicimos una sola reunión en la Cámara de Diputados donde llevamos la voz de la sociedad civil”.

“Lo que aprendí es que el más del 90% de los aspirantes reclama o impugna los puntajes que se les asignan, por naturaleza nadie está conforme con los puntajes, y la realidad es que había una forma de trabajo del personal calificado dentro del Consejo que aportaban criterios y herramientas para resolver esos casos, pero ahora lo deberá decidir el Superior con lo cual cambian los criterios y las relaciones de poder”, señaló.

Las secuelas de la sequía

Por otra parte, Bel se refirió a las pérdidas que provocará la sequía y explicó que los datos que difundió un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) sobre una pérdida de 670 millones de dólares “es sólo en agricultura que es donde la Bolsa de Cereales tiene el pulso permanente de evaluación del área sembrada y las perspectivas de rendimiento, pero en el resto de las actividades todavía no está dimensionado”.

En ese marco apuntó que “recién se está empezando a ver el tema de ganadería y lechería donde se va a ver un impacto que empezó en diciembre pero no va a terminar en corto plazo porque esto va a llevar años de recuperación, y donde el productor malvende, traslada o alimenta a sus animales con un sobrecosto por una cifra infernal, casi equivalente o más que la pérdida de la parte agrícola”.

Agregó que “esto tiene un efecto multiplicador, como el caso del transporte que va a sufrir también porque en el norte de la provincia hay lugares donde la cosecha va a ser de un 10%”.

Como secuela más grave, el dirigente planteó que “se ve un tremendo endeudamiento, que el productor va a tener que afrontar” y explicó que “el sistema se financia en un esquema privado, los que financian la agricultura son las cooperativas, los acopios, la agronomía, no es el banco. El Banco Nación tiene algunos créditos muy buenos para inversiones y comprar máquinas pero no hay una fuerte incidencia bancaria en la actividad agrícola, y mucho menos el Banco de Entre Ríos que directamente no presta. Entonces el sistema se autofinancia y ahí hay millones y millones de dólares que no van a ingresar al sistema y van a quedar deudas. Entonces hay que pensar en salir de esas deudas, conseguir recursos frescos para volver a sembrar e iniciar la rueda, y los plazos tienen que ser de por lo menos cinco años porque el golpe es tan grande que no te recuperás con una cosecha”.

“Vemos un panorama muy complejo y esto no está asumido en términos políticos. Por ejemplo, al jueves pasado se habían presentado 550 productores en AFIP para que reconozcan el certificado de emergencia, y sólo 104 AFIP asumió que estaban en orden y al resto los rechazó a todos pidiendo más papeles y más papeles. Ahora aparentemente, no se saben bien los detalles, el ministro (de Economía, Sergio) Massa y (el secretario de Agricultura, Juan José) Bahillo van a obviar toda esta papelería para darle a los productores los pocos beneficios que hay, para evitar esta burocracia que termina dándole a los que menos necesitan”, señaló.

“Todo esto es lo que molesta a la gente, por eso estamos en alerta y movilización y por eso la decisión de Federación Agraria es hacer todo lo que sea necesario para salvar a los productores. La premisa es salvar productores”, concluyó