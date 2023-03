Laura Stratta quiere ser gobernadora

La vicegobernadora Laura Stratta eligió una visita de inauguración de obras en Concordia junto al gobernador Gustavo Bordet para lanzar la definición más enfática para su proyección política de cara al proceso electoral de recambio institucional en la Provincia. «Las mujeres no estamos para rellenar una lista, ni solo para integrar, estamos para encabezar fórmulas. Yo tomé una decisión en lo personal, pero las candidaturas no son solamente decisiones personales, sino que se da en el marco de procesos colectivos porque entendemos que es un escenario complejo en lo electoral al que nos acercamos. Nuestro frente debe generar la mejor oferta electoral y en ese marco yo soy una de las precandidatas. Conozco cómo estamos y qué es lo que nos falta. Estoy dispuesta a protagonizar, tengo todos estos años de aporte hacia mi frente y hacia la provincia”, subrayó.

Stratta acompañó a Bordet en su visita a Concordia donde encabezaron, junto al intendente local Enrique Creso, el acto de inauguración de la obra del acceso por Villa Zorraquín y Osvaldo Magnasco, desde la autovía 14. La provincia invirtió en ese proyecto $1.527 millones. A su paso por la Capital del Citrus, la presidenta del Senado mantuvo contacto con medios periodísticos y habló de su precandidatura para suceder a Bordet. “Hay que tener mucha templanza en este momento que es la recta final. Hay que tomar la mejor decisión. Acá nos estamos hablando el proyecto de provincia, si queremos que la gobiernen quienes la conocen o quienes vienen los fines de semana a visitarla”, dijo en declaraciones al programa Está pasando, de LT15, y reprodujo Entre Ríos Ahora.

-¿Dónde se ubica en este 2023? -le consultaron.

-La pregunta inevitable -respondió.

Después, señaló: «Yo he formado parte de esta gestión desde el inicio; primero como ministra de Desarrollo Social, ahora como vicegobernadora. Conozco lo que ha costado llegar hasta aquí. Le doy mucho valor a lo que hemos logrado. También conozco los desafíos hacia adelante. A la Provincia le he recorrido no como una observadora de la realidad sino involucrada con la realidad. Hemos trabajado las políticas de economía social, de generación de empleo, pero también hemos ido con respuestas en lo habitacional, en lo educativo. Hemos trabajado leyes de ampliación de derechos. Conozco cuáles son las demandas que hay hacia adelante, que tienen que ver con la conectividad, con cómo proyectamos a Entre Ríos hacia adelante, cómo les damos respuestas a las juventudes, que también quieren un nuevo modelo de escuela».

Stratta se definió como: «Parte de esta gestión. Creo que expreso la continuidad pero también expreso la mirada hacia adelante, la mirada hacia el futuro que tenemos que poder plantearlo desde nuestro frente. Y también creo que las mujeres no estamos para rellenar una lista, ni sólo para integrar. Estamos también para encabezar fórmulas. Entonces, en esto de que nosotros necesitamos las y los mejores candidatos, bueno, yo ya tomé una decisión en lo personal. Pero no quiero que las candidaturas sean únicamente decisiones personales, sino en el marco de procesos colectivos, porque también entendemos que es un escenario complejo electoral al que nos acercamos».

«Nuestro frente tiene que lograr generar la mejor propuesta electoral, y en el marco de esa propuesta yo estoy o soy una de las precandidatas», subrayó. E insistió en que las mujeres no están «sólo para la foto», y agregó: «Hemos hecho camino, conocemos la Provincia ampliamente. Sé lo que le falta, y también he tenido la suerte de tener un gobernador y un compañero como Gustavo Bordet, primero siendo su ministra y ahora siendo su vicegobernadora que me permitió conocer todos los resortes de la gestión».

Al respecto, apuntó: «Estoy dispuesta a protagonizar. Tengo todos estos años de camino y de aporte hacia mi frente y también hacia la Provincia». Y lanzó: «Queremos seguir gobernando en 2023. Costó mucho esfuerzo llegar hasta acá y creo que podemos representar la importancia de la continuidad, pero sobre todo mirando hacia adelante».

-¿Podría ser la primera gobernadora?

-Y, bueno, fui la primera vicegobernadora. Así que quizá sea la primera gobernadora.