Vitor: «Espero que el gobernador haga una evaluación sincera de su gestión y no complete su discurso con palabras vacías».

El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos, Esteban Vitor, realizó declaraciones en la previa del discurso del gobernador, Gustavo Bordet en la Asamblea Legislativa, e instó al mandatario a “hacer una evaluación sincera de la gestión”

“Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que en cada Asamblea Legislativa Bordet brinde un discurso vacío, sin poner sobre la mesa la difícil realidad de la provincia. Lejos de las afirmaciones públicas que ha realizado acerca del crecimiento de la inversión en la provincia, aún no hemos logrado una expansión del empleo privado y tenemos una estructura de funcionarios que duplica a la de Santa Fe y Córdoba”, afirmó Vitor.

“Durante la última década, la presión tributaria de Entre Ríos aumentó un 75% motorizada por el impuesto a los Ingresos Brutos, que resulta altamente distorsivo de la actividad económica y genera altos costos económicos y sociales que afectan la generación de empleo, baja los salarios y golpea a los consumidores que tienen que pagar precios más altos”, cuestionó Vitor.

El legislador enumeró una serie de temas que, desde su perspectiva, deberían ser ejes del discurso de Bordet: “Es necesario que podamos hablar de los temas que realmente preocupan a los entrerrianos y que el gobierno provincial no tuvo la voluntad política de abordar en sus años de gestión. El déficit de la Caja de Jubilaciones es la gran deuda de Bordet, lamento que en estos siete años de gestión solo se haya quedado en promesas vacías”.



Otro de los temas que destacó Vitor es la obra pública: “Cómo hace siempre, Bordet va a mostrar lo que la provincia presupuesta en materia de inversión pública, pero ese relato se cae a pedazos cuando analizamos que lo que realmente se ejecuta que representa tan solo la mitad de lo anunciado. Lo mismo sucede con el IAPV y la deficiente gestión en la construcción de viviendas, que solo ejecutó el 7% del dinero destinado a construcción de viviendas, un tema tan sensible para miles de familias que el Gobierno no quiere abordar con seriedad”, acusó el legislador del Pro.

«Sinceramente, espero que Bordet no siga con el discurso. Nos merecemos saber la verdad y conocer cuál es el rumbo que va a seguir en su último año de gestión”, concluyó Vitor.