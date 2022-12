“Hay un incremento de casos Covid pero no es la misma situación anterior”, afirmó Bachetti

El subsecretario de Redes Integradas de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti, brindó un panorama de la situación epidemiológica de la provincia ante el incremento de contagios de Covid-19 que se produce en todo el país desde hace varias semanas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Bachetti confirmó que “se viene viendo en las últimas semanas un incremento del número de casos de Covid en el país, progresivo y de a poco pero con incremento”. “No estamos en la misma situación que meses anteriores, o en el pico anterior donde la cantidad de casos iba siendo exponencial; hoy tenemos otras infecciones respiratorias circulando y sigue habiendo muchísimos casos de influenza que en la sintomatología son parecidos. La positividad en relación a Covid no fue tan alta como fue en influenza en los últimos dos meses”, refirió.

Señaló que “en relación a Covid ha habido un aumento y la provincia no está exenta; cuando hay aumento de casos en localidades grandes es cuestión de tiempo que vaya decantando en las demás provincias pero por suerte no hay repercusión por ahora en la unidades de cuidados críticos, terapias ni internaciones y eso tiene que ver con la importante campaña de vacunación que se hizo en el último año y medio donde más del 90% de la provincia recibió al menos el esquema inicial y un buen porcentaje se hizo los refuerzos”.

Admitió que “también en las últimas semanas hubo un incremento de la demanda de vacunas, no sólo del tercer refuerzo sino de gente que le faltaba el primero o el segundo refuerzo”.

En relación con la vacunación, recordó que “el esquema primario para cualquier persona en la provincia y el país era de dos dosis, luego se autorizaron los refuerzos que ya está por el tercero, siempre comenzando con los grupos de riesgo y con una diferencia de 120 días entre una vacuna y otra”. “Hoy cualquier persona mayor de 18 años tiene que tener dos refuerzos: dos vacunas iniciales y otras dos de refuerzo; es decir un total de cuatro vacunas. El tercer refuerzo aplica para mayores de 50 años y para personas de entre 18 y 49 años que tienen algún factor de riesgo”, especificó.

Sostuvo que “en las ciudades grandes se nos mezcló el tercer refuerzo con la campaña de sarampión y rubeola para chicos porque es el mismo equipo de vacunadores, por lo cual en Entre Ríos se dejó a los centros de salud abocados específicamente a la campaña de sarampión, polio y rubeola, y desde este lunes en Paraná se incorporan a realizar refuerzos de Covid para adultos”.

Aclaró que “La Baxada está enviando turnos porque al ser un hospital requiere organizarse con los horarios porque en el momento en que vacuna cambia la conformación del efector, por eso envía turnos y esta semana lo está haciendo. En tanto, los centros de salud tienen el vacunatorio abierto en toda la jornada de trabajo pero en relación a Covid deben organizarse teniendo en cuenta los frascos multidosis; no es sencillo para nada hacer un cronograma de vacunación porque los efectores tienen distintas características y se reorganizan internamente”.

“De todos modos, se hacen jornadas abiertas en la escuela Hogar, que hubo la semana pasada y este jueves habrá otra, y La Baxada está enviando turnos. Y desde hoy se está distribuyendo para que los efectores de atención primaria de la ciudad de Paraná ya cuenten con stock para vacunar adultos. Es bastante complejo el trabajo, máxime en esta época del año. Pedimos disculpas si alguien llegó a un efector que no estaba vacunando en ese momento, pero se trata de darle la mayor amplitud horaria posible para vacunar a todas las personas”, apuntó.

Por otra parte, explicó que “las enfermedades respiratorias suelen ser estacionales, pero en los últimos dos años el Covid irrumpió en un formato más o menos programado del circuito de las enfermedades durante el año y lo rompió, porque ahora tuvimos picos en verano, en este momento tuvimos un avance muy importante de la influenza –que ahora está empezando a bajar- con muchísimos casos de influenza A y B que no eran normales en esta época, y esto tuvo que ver con la irrupción del Covid que modificó un poco los cronogramas normales de las enfermedades respiratorias. En ese sentido todavía se está readecuando en las épocas estivales la circulación de los virus, pero tenemos para combatir los casos graves con las vacunas Covid y las vacunas antigripales que generalmente tienen campañas entre abril, mayo, junio y julio de cada año. En este sentido, es algo que se está estudiando porque los movimientos de las enfermedades respiratorias todavía no han vuelto a la normalidad o quizás van a quedar otros movimientos, pero todavía no ha pasado tanto tiempo como para definirlo”.

En relación con las modificaciones en el trabajo de salud que generó la pandemia y que perdurarán en el tiempo, señaló que “todos los efectores han tenido que reorganizarse en la emergencia y cambiar el formato de trabajo en el momento más álgido de 2020 y 2021 pero buscando lo positivo eso nos permitió tener claro que podemos rediseñar estrategias en el corto plazo y hacerlo rápido; también nos dejó desde lo positivo un aumento en la capacidad de trabajo en emergencia, además del tema de equipamiento, ambulancias y demás porque fue histórica la inversión que se hizo en salud en los últimos dos años en todo el país”.

“Desde lo sanitario, hay algo que no es positivo que es que se reforzó el trabajo 100% asistencial. Los sistemas de salud de muchos países están tratando en los últimos años de mirar los objetivos de trabajo no solo a lo asistencial y episódico del momento, de a urgencia, sino ir para el lado de la salud, la prevención y la promoción. Y claramente en los años de pandemia se fortaleció la mirada de la emergencia”, explicitó.

Finalmente, planteó que “en nuestro país no era común que la sociedad en general tome medidas de autocuidado como fue en la pandemia; claramente es difícil hoy ver a gente con barbijos aunque en algunos lugares se sigue recomendando. La recomendación del Ministerio de Salud de la Nación ya salió hace un par de semanas y se está reforzando en los equipos de salud de toda la provincia para utilizar barbijos en estos lugares como efectores de salud y lugares cerrados, pero en general hoy no es necesario en otros ámbitos”.