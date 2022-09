Brupbacher: “La escuela y la universidad no son lo mismo”

Uriel Brupbacher, diputado provincial de la UCR, manifestó su preocupación por la colocación de cartelería política en Escuela Normal de Paraná y presentó un pedido de informe y una declaración de repudio en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Es una situación de adoctrinamiento que no podemos permitir, tenemos que entender que las escuelas y las universidades no son lo mismo. Las escuelas no son un lugar para hacer política partidaria, son espacios de aprendizaje. Este tipo de prácticas que rozan lo ilegal se repiten a través de la difusión de materiales de propaganda en contenidos curriculares o en la apropiación de fechas patrias con la inclusión de contenidos claramente politizados y recortando la historia”, comentó Brupbacher.

Y agregó: “Nuestro compromiso es con la democracia y con el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acceder a educación donde puedan formar un espíritu crítico y adquirir conocimientos que le permitan tomar posición política libremente”

Los proyectos surgen como respuesta a las imágenes difundidas en las que se puede observar un cartel el apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en el ingreso a la Escuela Normal de Paraná y que despertó el repudio de Juntos por el Cambio a través de un comunicado firmado por legisladores, concejales y referentes locales.

“Es importante que como sociedad podamos repudiar este tipo de hechos y aclarar que no es una postura que atenta con la autonomía universitaria ni la política estudiantil, los que dicen eso es porque buscan desviar el foco de atención desinformando a la sociedad. Nosotros repudiamos la política partidaria en el ámbito escolar y la Escuela Normal se encuentra bajo la órbita del Consejo General de Educación y asisten niños y niñas, esa realidad es indiscutible y está claro que no se puede bajo ningún punto de vista difundir contenido político partidario”, sentenció Brupbacher.