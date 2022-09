Proponen un Plan Integral de Forestación en Paraná

Tuvo ingreso al Concejo Deliberante de Paraná un proyecto de Ordenanza por el cual se propone establecer un Plan Integral de Forestación Urbana, Protección de Arbolado y Declaración del Arbolado como Patrimonio Urbano y Medio Ambiental.

La edil Claudia Acevedo (UCR) es autora de la iniciativa, «que surge a partir de considerar que la municipalidad de Paraná cuenta con normas y ordenanzas que establecen la forestación en la capital entrerriana, pero apuntamos en este caso a ordenar estas normas y establecer los objetivos de los paranaenses con respecto a este tema».

Acevedo consideró que estas ordenanzas vigentes «no se utilizan correctamente, casi diría que, a discreción, ya que no hay un orden de cómo se plantea el tema de la forestación, entonces creo que este proyecto apunta a un ordenamiento de las normas», remarcó.

También dijo que aspiran a «darle la calidad de Patrimonio Urbano, o sea más allá de que los árboles están mencionados como Protegidos. Esto sería sumarle una importancia mayor a la denominación que tienen hoy y luego establecer a la Defensoría del Pueblo como el Ente que regule y controle todo aquello que pueda dañar a nuestros árboles, ya que hemos tenido experiencias en la ciudad de Paraná donde no se han respetado algunas cuestiones de arbolado y que son de conocimiento público».

Asimismo, durante la sesión en la que se dio ingreso al proyecto, Acevedo recordó las gestiones realizadas por la denominada ‘Mesa del Arbolado’ que lamentablemente no tuvo continuidad a partir de la Pandemia del Coronavirus «en un trabajo muy eficiente que se venía realizando, organización impulsada por el concejal justicialista, Sergio Granetto, quien acompañará nuestra iniciativa y a quien agradezco los aportes y sugerencias», destacó.

«Cuando hablamos de normas es porque en todo este tiempo hemos ido aprobado normas y ordenanzas, pero hay otras que están vetadas y se siguen utilizando y otras que están aprobadas, pero no se utilizan. Es momento de realizar un relevamiento y la organización de las especies autóctonas principalmente y dónde la municipalidad debe intervenir porque no se puede plantar cualquier árbol, porque hay especies que no son indicadas para la planta urbana entonces este plan indicará cuáles son las especies que se adecuan para nuestra zona», concluyó Acevedo.