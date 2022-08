Brupbacher quiere explicaciones sobre el estado de los caminos rurales

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (UCR), solicitó información al Poder Ejecutivo sobre el estado de situación de la red vial vecinal o rural del distrito María Grande 2da y del distrito Altamirano Norte.



“Es un problema de décadas que el Gobierno Provincial no ha podido o no ha tenido la voluntad política de solucionar. En este momento pedimos información sobre el estado de los caminos de María Grande 2da y Altamirano Norte. Estamos hablando de caminos intransitables y algunos que ya se han borrado”, relató Brupbacher.



El legislador argumenta que estos casos no son excepciones: “Lamentablemente, estas situaciones se replican a lo largo y ancho de la provincia. Estamos hablando de miles de entrerrianos que no pueden conectarse, acceder a educación, ni producir y trabajar. Además, son caminos inseguros donde quienes los transitan sufren en deterioro de sus vehículos y están en constante riesgo de sufrir accidentes de tránsito”



La información fue solicitada mediante dos pedidos de informe ingresados en la Legislatura Provincial, los cuales son dirigidos a la Dirección Provincial de Vialidad.



“La cúpula de Vialidad cobra sueldos exorbitantes, pero los trabajadores no tienen las herramientas y los materiales necesarios para brindar soluciones y hacer su trabajo. El estado de los caminos es inadmisible y no hace más que alejar a quienes quieren realizar proyectos productivos y hacer que dichas zonas puedan desarrollarse”, sentenció Brupbacher.

Relacionado