«El Kirchnerismo y el apriete al agro»- Por Alberto Rotman-Ex Diputado provincial – UCR

Llaman la atención las declaraciones con que debutó el flamante secretario de agricultura y ganadería de la Nación, el coprovinciano, Juan José Bahillo, donde entre otras desprolijidades e imprudentes afirmaciones, les pide a los dirigentes rurales que «digan a qué partido político pertenecen para así saber desde donde estamos hablando y poder así dialogar»

Pareciera que la actitud prudente y equilibrada que le conocíamos y que mostró en los diversos lugares que anteriormente ocupó en la función pública era una cáscara que encerraba su verdadera personalidad del más acendrado espíritu Kirchnerista, cercanas al fascismo.

En estos tiempos de crisis como la que estamos inmersos, debemos tratar de pacificar los espíritus, y no agitarlos con declaraciones que solo hacen a un mayor enfrentamiento.

¿Porque, en vez de confrontar, no se comienza con un debate adulto y sincero sobre algunos problemas que separan a los productores rurales de este gobierno?

Las retenciones agropecuarias, –que no son solamente un problema económico, sino, además, tiene una profunda connotación ideológica que agrava esta situación– debería ser el primer tema a tratar, estudiando la posibilidad de que sean retiradas en forma progresivas hasta eliminarlas definitivamente, emulando así a la gran mayoría de los países del mundo desarrollado. De esa forma, rápidamente se duplicará la producción agropecuaria con los consecuentes beneficios para el País.

Recordemos que las retenciones agropecuarias con idas y vueltas en nuestra historia, se reinstalaron durante el gobierno del Dr. Duhalde, (decreto 310/ 2002) en plena crisis, como una medida de emergencia y en forma transitoria hasta tanto el país se recupere. La gente del campo así lo entendió y las aceptó. Además de las retenciones el productor agropecuario argentino, debe pagar una serie de gravámenes como impuesto a las ganancias, Impuesto al cheque; Seguridad Social, Ingresos Brutos que varía con cada provincia, a esto debe sumarse impuestos municipales, impuestos viales e inmobiliario. El IVA que no es neutro, Sellado Provincial y algunas otras cargas.

Vale recordar que muy pocos países en el mundo utilizan un régimen de retenciones al agro: solo 12 además de la Argentina. Indonesia, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Costa de Marfil, Tanzania, Guinea, Camboya, Irán, Camerún, Uganda y Hungría. Nuestros vecinos Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y México no aplican retenciones a la exportación de productos agrícolas, lo que les permitió crecer en la manufactura de los mismos. Brasil es hoy una potencia agrícola y Uruguay a multiplicado los mercados internacionales de carne gracias a los que fue perdiendo nuestro país, con estas medidas absurdas. En EEUU y Europa la brecha es mayor, allí además de no cobrarse derechos de exportación, se subvenciona a los productos de materias primas agropecuarias con precio sostén.

El gobierno parece ignorar que la producción del campo, representa más del 60% de las exportaciones.

El Kirchnerismo ignora que nuestro país es donde nuestros abuelos gringos con sus arados de mancera, labraron la tierra virgen, formaron sus familias, criaron sus hijos y les enseñaron a trabajar, y hoy los nietos de esos pioneros de la tierra, cansados de que el Estado se quede con la mayor parte de su esfuerzo, sin saber en qué y cómo los utiliza, plantan banderas exigiendo que no les roben más, saliendo a través de sus instituciones a contarles a toda la República que no son terratenientes, que no son explotadores de nadie, que son si, verdaderos trabajadores del campo, que comienzan sus tareas cuando despunta el alba y las dejan ya entrada la noche, que miran el cielo muchas veces para rogar por la lluvia, que a veces no llega, y cuando han perdido la cosecha por las inclemencias del tiempo se aprontan rápidamente para la próxima, sin llorar, porque así lo sienten y así les enseñaron, y cuando las cosas les van bien reinvierten sus ganancias en tecnología para sus campos, o sus chacras, o en su pueblo. Esta es la verdadera historia de la lucha del campo, sus mujeres y hombres solo quieren que los dejen trabajar y ganar honradamente su dinero, como lo hacen habitualmente, pero que no les roben.

El recién entronizado secretario de Agricultura y Ganadería debería estar por encima de los retrógrados métodos ideologizados del Kirchnerismo, y ser el J.J. Bahillo prudente y medido que conocimos, poniéndose a la altura de las verdaderas necesidades de la República, abriendo el dialogo con los genuinos representantes del Agro (la Mesa de Enlace) para discutir un programa en esta coyuntura con proyección al futuro, encaminándola hacia una verdadera Política de Estado.