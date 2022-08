“Juan José Bahillo tiene la posibilidad de reivindicarse”, afirmaron desde el Comité provincial de la UCR

La Comisión de Producción, Trabajo e Infraestructura del Comité Provincial de la UCR afirmó que los antecedentes de Juan José Bahillo en el área de Producción de la Provincia “no pueden despertar muchas ilusiones”, pero manifestaron que el gualeguaychuense “tiene la posibilidad de reivindicarse”

A continuación, el documento difundido por la UCR:

“Los entrerrianos en general, y los productores de esta provincia en particular, fueron anoticiados oficialmente que su hasta entonces Ministro de la Producción Provincial, Juan José Bahillo, ha sido promovido a Secretario de Agricultura de la Nación, en el marco de esta nueva reestructuración, y de la que periódicamente hace el Gobierno Nacional en su gabinete de gestión, máxime que cada vez que se adopta una decisión, cuando no lo es para perjudicar al sector productivo, lo es para dejarlo ausente de cualquier asistencia, ayuda o fomento.

El hecho en sí, es decir, esta inserción de Bahillo en el ámbito nacional no genera demasiadas expectativas porque si es por lo que ha sido su gestión en la Provincia, no hay mucho que decir ni nada que destacar. Más allá de haber tenido un número importante de áreas como Ministro de la Producción, como son agricultura, ganadería, turismo, ambiente, industrio, comercia, ciencia, tecnología, desarrollo económico y portuario, se advierte, y para hablar sobre lo ejecutado, que del exiguo presupuesto que tuvo para el año 2021 -donde se le había asignado 0,34% del presupuesto total de ese ejercicio- sólo utilizó el 64% del mismo. Esto indica, a las claras, varias cosas:

1.- Al Gobierno Provincial nunca le interesó la producción, y no solo la rural, sino la producción en general porque el presupuesto señalado lo expone nítidamente de relieve. Esto demuestra que los entrerrianos, pese a la falta de interés de su gobierno provincial, siguen produciendo, peleándola solos, generando recursos, y dando empleo.

2.- Pero aún, con un presupuesto tan insignificante, el Ministro de Producción no tuvo la vocación, coraje, o interés en utilizar todo el presupuesto asignado. Si no sabía en qué utilizarlo, hay que recordarle que la infraestructura vial, y para dar un solo ejemplo, clama por una sustancial mejora, para tratar de facilitarle a la producción en general, la necesidad de reducir costos de logística, ya que la Provincia de Entre Ríos es una de las más caras en ese rubro.

3.- Independientemente de lo señalado, y más allá de alguna visita que esporádicamente pudo o supo hacer a algún establecimiento de la producción o industrial, y de hacer algún anuncio, otra cosa, no hay para destacar. Su gestión fue casi inocua, salvo mantener silencio, o hacerse el distraído cuando por la pesada presión tributaria, algún reclamo le llegaba.

4.- Lo que sí hoy queda claro es que, este Gobierno Provincial, y en esto se sacó el antifaz, a la producción no le interesa, a tal punto que ni siquiera ha quedado específicamente una repartición de referencia, como es el Ministerio, que debía haberse ocupado de ello. Todo será absorbido por otros organismos. Quedó demostrado que el sector productivo para lo único que despierta interés en esta gestión provincial es para cobrarle impuestos e incrementarle la presión tributaria.

En ese contexto, los entrerrianos no deben ilusionarse con la promoción de Juan José Bahillo para ocupar una Secretaría en el Gobierno Nacional. Sus antecedentes en la gestión en la Provincia no pueden despertar muchas ilusiones en ese sentido, máxime que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, y cogestionado por Cristina F. de Kirchner desde que iniciaron su gestión solo atacaron al sector productivo. Lo han querido someter permanentemente y el destrato no ha sido menor, con lo cual no hay muchas esperanzas que, a esta altura, cambien de mirada y opinión al respecto. El futuro de Bahillo, en el Gobierno Nacional, no despierta expectativas alentadoras, como algunos se estarían imaginando.

La Comisión de Producción, Trabajo e Infraestructura de la Unión Cívica Radical distrito Entre Ríos añora equivocarse con esta valoración que efectúa de la inserción de Bahillo en el Gobierno Nacional y espera que esta deslucida gestión descripta quede en el olvido y amanezca una esperanza, que debería ser con un giro 180 grados en la gestión y de apoyo al sector productivo de todos los argentinos, con lo cual marcaría un hito que nadie dejará de recordar.

Entonces, Sr. Juan José Bahillo, se le está ofreciendo una oportunidad de reivindicación, y de Ud. depende el resultado”. (APFDigital)