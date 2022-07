Bordet confirmó que en agosto convocarán a discutir paritarias

«Este año, el sueldo de los docentes estará por encima de la inflación», aseguró el gobernador Gustavo Bordet. Y agregó: «El año pasado equiparamos la inflación y este año, el salario real tiene que estar por encima de la inflación».

«No solo en el ámbito docente, el salario en un contexto inflacionario tiene que tener niveles que superen la inflación para proteger la licuación monetaria que percibe cada trabajador», fundamentó el mandatario provincial.

Bordet destacó que el otro objetivo de su gestión planteado en materia educativa, es «poder tener este año 190 días de clases». «Venimos de una tragedia, como lo fue la pandemia, con mucho dolor y situaciones que nos retrotraen a un pasado que no queremos volver, y en materia educativa debemos recuperar con 190 días de clases, aumentando una hora más de clases», fundamentó al aclarar que «een muchas escuelas entrerrianas no fue necesario (la extensión horaria) porque existen las jornadas extendidas o escuelas NINA, lo que es una marca distintiva en la provincia», aseguró a Canal Once.

Paritaria salarial

«En agosto estaremos reuniéndonos para evaluar y ponernos de acuerdo en qué montos aplicar para tener una previsibilidad que pueda revalorizar el salario de nuestros trabajadores», anunció el gobernador al confirmar un encuentro con los sindicatos, para el mes próximo.

«La inflación es un problema estructural, multicausal, que tiene muchos aspectos macroeconómicos que hacen que haya un aumento permanente de precios que generan una disposición en la economía. Y es un contexto mundial, producto de la guerra con Ucrania, en Argentina, la bimonetarización hace que los índices suban más», analizó el mandatario provincial.

De igual manera, Bordet destacó que «hay un crecimiento económico», pero insistió con respecto a que «es necesario atacar estas variables» porque «producen un atraso en materia salarial y distorsiones en los precios de contratación».

«Hasta ahora, en Entre Ríos no hemos tenido obras publicas paralizadas y trabajamos en un nuevo decreto que permita una actualización más rápida del precio de la obra pública para no tener los problemas que ocurren en otras provincias», anunció.

Combustibles

«Por el conflicto bélico, el precio del gasoil aumentó en todo el mundo, menos en Argentina y esto genera problemas de abastecimiento», reconoció al comentar que, entre las alternativas a la suba del precio, recordó que él propuso al gobierno nacional «volver del 5 al 10% en corte con biocombustible; se fue al 7 pero es insuficiente y debería volver al 10 porque beneficia a las economías regionales de provincias como la nuestra y de la región Centro».

De acuerdo a lo que evaluó Bordet, «se tiende a normalizar el suministro de gasoil». Y en esa línea cuestionó las medidas de fuerza impulsadas por los transportistas y las entidades ruralistas: «Los paros nunca favorecen a solucionar una situación; uno puede entender el enojo, la falta de actividad, pero no ayuda cuando hay voluntad de parte del gobierno de solucionar esa situación», fundamentó. (Análisis Digital)