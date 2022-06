Paraná: Piden más control sobre el transporte mediante tracción a sangre

Concejales de la oposición solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de Paraná, para que retome la aplicación de la Ordenanza que prohíbe en el ejido urbano, el transporte mediante tracción a sangre.

La iniciativa de la concejal radical, Claudia Acevedo y que también lleva las firmas de sus pares, Anabel Becaría, Desireé Bauza y Emiliano Murador, recuerda que, a partir del año 2017, por aplicación de la Ordenanza nº 9537, rige en el ámbito de la ciudad de Paraná, la prohibición de tracción a sangre, sea para transporte de cargas o de personas.

En el proyecto de Resolución se hizo hincapié en la necesidad que el DEM determine la continuidad de los operativos de control, que implica la aplicación de la Ordenanza nº 9537, estableciendo su modalidad, frecuencia y zonas de actuación y que disponga las instrucciones necesarias para obtener la coordinación y cooperación de los distintos organismos municipales, policiales y judiciales, necesaria para una efectiva acción de erradicación de los vehículos de tracción a sangre en el territorio del Municipio de Paraná.

La norma vigente establece un Programa de erradicación de la tracción a sangre “que aun cuando se haya cumplido afrontando mayores dificultades y demoras de lo previsto inicialmente, y más allá de la pandemia y cuarentena de por medio, parece haber mejorado la situación en el Municipio, por cuanto los vehículos de tracción a sangre han disminuido notoriamente”, indicaron.

Sin embargo, hicieron referencia a que “surge a primera vista, de una percepción objetiva de la realidad del tránsito en la ciudad, que no ha desaparecido totalmente y se verifica esporádicamente en las zonas y barrios de la periferia de la ciudad. Es por ello que debemos prevenir y estar atentos a un eventual auge o aumento de la circulación de vehículos de tracción a sangre, para no retroceder a una situación pasada no deseada, por la realidad que implica para las personas y los equinos involucrados”.

OTROS PROYECTOS

También tuvieron entrada en el Concejo Deliberante de la capital entrerriana otros proyectos de autoría de la concejal Acevedo, uno de los cuales es de Ordenanza y propone establecer un Plan de Acción para prevenir y atender incendios en el centro y micro centro de la ciudad.

Se establece que se efectúe un trabajo de mapeo, físico y virtual mediante un programa especial que se diseñará y se mantendrá actualizado, de un área de la ciudad que se delimita en esta ordenanza, a fin de contar con información necesaria para actuar y coordinar actuaciones con organizaciones de Bomberos, frente a incendios y otros siniestros que puedan producirse.

Asimismo, pide en otras iniciativas que a través del área que corresponda, se proceda a la inmediata colocación de luminaria en el Parque Gazzano y que se informe la situación de los desagües cloacales y pluviales del boulevard Eduardo Racedo.

“Desde el mes de febrero del corriente año vienen tomando estado público los reclamos por parte de los vecinos del Boulevard Eduardo Racedo, con respecto a las pérdidas de agua y residuos cloacales en dicha calle. La zona afectada comprende el tramo recientemente inaugurado que va desde Avenida Francisco Ramírez hasta calle Adolfo Alsina, en el cual se realizó la colocación de cañerías de agua, cloacas y desagües pluviales. El reclamo de los vecinos consiste en el colapso constante de las cloacas, pese a los cuidados propios de no dejar residuos en los cordones, siento la séptima vez en tan solo cuatro meses de inaugurada la obra en sufrir la exposición a los malos olores y los peligros de infecciones”, puntualizó.