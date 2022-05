Claudia Acevedo recordó a Sergio Varisco a un año de su fallecimiento

En esta ocasión me ausentaré, ya que será inminente mi participación en la Convención Constituyente de la Unión Cívica Radical a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, órgano superior de decisión de nuestro centenario partido y que tiene por objetivo delinear las futuras acciones en el marco de las próximas elecciones nacionales. Representaré a mi provincia, Entre Ríos, y por supuesto a Paraná, llevando adelante nuestras banderas históricas y el mandato de miles de correligionarios y correligionarias que confían en nuestra representación política», dijo.

«Por otro lado, se cumple el primer aniversario del fallecimiento de un hombre que llevó en su sangre la historia viva de nuestro partido, que sintetizó en muchas oportunidades las demandas del pueblo de Paraná y las ideas que empuñó desde muy joven durante su formación, siendo presidente de la Juventud Radical, del Comité Capital y del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.

Dirigente radical que tuvo la responsabilidad, durante dos periodos, de conducir los destinos de su querida Paraná, de representar en la Cámara de Diputados de la Nación a las y los entrerrianos en el periodo 2005 – 2009, partícipe de contiendas electorales en varias oportunidades poniendo su figura e historia ante el criterio del pueblo, en pocas palabras protagonista fundamental en los últimos treinta años de la vertiginosa dinámica política en la provincia de Entre Ríos.

Para algunos ‘el ultimo caudillo radical’ para otros solo un instrumento de la coyuntura, que nos dejó un legado enorme, una historia viva todavía por recorrer, que dirigentes, correligionarias, correligionarios deberían tomar como guía para no ser presa de las empresas individuales y de los intereses foráneos a nuestro partido.

No solamente me quiero referir como dirigente, sino cómo ser humano cercano a su pueblo, sensible ante las necesidades, aliado de las más profundas reclamaciones, conocedor del primero hasta el último trabajador municipal, conciliador con sus reivindicaciones y siempre dispuesto a mejorar sus condiciones laborales.

Ajusticiando desde el gobierno todas las problemáticas estructurales de la ciudad, que como siempre decía “desde el 83 hasta hoy, la política no supo resolver los problemas de la gente”, comprometiéndose a tener un gobierno más cercano a esas necesidades, y que a pesar de esas tretas “justicieras” que intentaron opacar largos años de militancia constante, la memoria de su legado siempre estará presente.

Ese era el político, pero también un hombre de suelas gastadas, suéter con rombos, ambos y jeans, de la sonrisa pícara, Parisiennes en la mano, de una simpleza pocas veces vista. Viajero, andador, que siempre miraba hacia adelante, siempre sumergido en la biblioteca y que lo constituyó como conocedor al detalle de las contradicciones de nuestra historia. Un optimista que hacía de la política su forma de vida, y por sobre todas las cosas un acérrimo creyente en la gente y en la palabra enmendada.

Para mí un compañero de ruta, de las buenas y las malas, de esos momentos de infinita felicidad que nos unían más allá de la vida política, de un profundo amor que se hacía aún más fuerte en las dificultades. Les hablo de “SERGIO VARISCO, HOMBRE DE LA UNIÓN CIVICA RADICAL, DOS VECES INTENDENTE DE LA CIUDAD DE PARANÁ”, concluyó.