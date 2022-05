Crespo: Schneider dijo que una nueva Entre Rios y una nueva Argentina son posibles

Durante el Acto Oficial por el ‘212º Aniversario de la Revolución de Mayo’, el intendente de Crespo, Darío Schneider resaltó que “los argentinos debemos esforzarnos para consolidar y sostener esos principios democráticos respetando la división de poderes, retomar esa idea de cambio para romper con viejas estructuras que no nos dejan crecer, que no nos dejan desarrollarnos, que nos atan al pasado, y que no nos permiten dar respuestas a estas demandas de presente que tenemos. Es tiempo de retomar este espíritu transformador, de dejar de lado las diferencias, de acordar objetivos comunes que se puedan traducir en un proyecto colectivo, que renueve las esperanzas de los argentinos, porque una Entre Ríos y una Argentina nueva y distinta es posible”.

En ese contexto Darío Schneider resaltó que, al conformarse el Primer Gobierno Patrio, se comenzó a ver la luz de alguna manera. Y añadió que obviamente aquellos fueron tiempos “complejos, difíciles, llenos de dificultades a incertidumbres para nuestro pueblo” y trazo una similitud al presente solicitando tener “más que nunca una mirada transformadora como la que tuvieron ellos en su tiempo, para de esa manera abandonar y cortar lazos con el imperio español para comenzar a transitar un camino distinto, pero con la certeza de que éramos dueños de nuestro destino. Porque esas son las bases sobre las que se ha construido y edificado nuestra nación”.

EL ACTO OFICIAL

Al inicio del Acto Oficial, realizado este miércoles frente al edificio municipal, Darío Schneider, Mariano Herrera (jefe del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo), Maximiliano Alba (jefe de la Comisaría Crespo) y Pablo Gettig (jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios ‘Centenario de Crespo’) realizaron el izamiento del pabellón nacional.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo del Padre Rubén Schmidt (Parroquia Nuestra Señora del Rosario) y del Pastor Emanuel Plem (Iglesia Evangélica Bautista).

El Coro Municipal del Centenario llevó adelante las interpretaciones del Himno Nacional Argentino, de la Marcha de Entre Ríos y de la Cueca de Mayo. Mientras que María Victoria Hofstetter-Paredes, alumna de 5º grado de la Escuela Nº 70 ‘San José’ interpretó la poesía ‘Vidala de mayo’ escrita por Julio Pucci

El acto también contó con la presencia de: Julián Maneiro (diputado provincial); Miguel Berns (viceintendente); Omar Molteni (secretario de Gobierno y Ambiente); Hernán Jacob (secretario de Economía, Hacienda y Producción); Juan Diego Elsesser (secretario de Servicios Públicos); Ivana Capellino (directora de Cultura y Juventud); Vanesa Pusineri (directora de Desarrollo Humano); Aníbal Lanz (subdirector de Deportes); Javier Malavassi, Andrés Spreafico, Damián Weiss, Carlos Pfeiffer y Javier Fontana (concejales) y Mariela Gallinger (responsable del Área de Articulación Campo-Ciudad).