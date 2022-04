Vitor: “Otra vez Vialidad vuelve a ser noticia por su falta de gestión”

Esteban Vitor, diputado provincial de Juntos por el Cambio, cuestionó el accionar de Vialidad Provincial en la administración de los fondos destinados al mantenimiento de rutas y caminos.

“Hace tiempo que venimos señalando que Vialidad administra muy mal los fondos. Su responsabilidad es gestionar los recursos para invertirlos en obras, no para guardarlo en bancos. El año pasado señalamos que tenía plata inmovilizada en sus cuentas por más de 700 millones de pesos, ahora, con el ejercicio 2021 cerrado, vemos que de la parte del impuesto inmobiliario rural destinado específicamente para mantenimiento de rutas secundarias, se recaudaron $1.208 millones, pero solo se ejecutó la mitad de ese presupuesto y claramente nuestros caminos necesitan la inversión. Acá se evidencia el producto de una mala gestión por parte de Vialidad Provincial y un absoluto silencio por parte del Gobernador Bordet sobre este tema”, detalló Vitor.

En este marco el legislador se preguntó: “¿Qué hace Vialidad con la plata de los productores que no la invierte en los caminos? En un contexto en el que los sectores de la producción vienen haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con el pago de impuestos, con productores agotados frente al Gobierno Nacional y el Provincial que no hacen más que ponerle palos en la rueda, es imperdonable que Vialidad tenga la plata parada sin destinarla al mejoramiento de los caminos. Además, las Zonales de Vialidad se caen a pedazos porque no tienen los recursos para el mantenimiento de las obras de su jurisdicción”.

Y continuó: “Se la pasan haciendo promesas. La gente no aguanta más, no podemos seguir tolerando que administren los fondos de una forma tan ineficiente y discrecional”, enfatizó Vitor.

“Los datos hablan por sí solos y demuestran la inoperancia de la Dirección de Vialidad para cuidar el dinero de los productores entrerrianos, además de una total ausencia de sentido común para atender en tiempo y forma las necesidades y requerimientos de quienes generan trabajo en nuestra provincia. Es hora de que el Estado esté presente de verdad, no con carteles y promesas, sino invirtiendo los impuestos en obras que potencien la producción y el trabajo”, remató Vitor.