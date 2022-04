Cañete va por la reelección en IOSPER

Fernando Cañete irá por un nuevo período en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), la mayor prestadora de salud de la provincia. Llegó por el voto de los empleados de la Legislatura y del Poder Judicial en 2014 y fue votado para ejercer la Presidencia, cargo que mantiene desde entonces. La primera reelección la consiguió en 2018; en 2022 aspira a conseguir un tercer período como miembro del Directorio colegiado, integrado por 7 personas.

Cañete proviene de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), gremio que se presenta a las elecciones en IOSPER en alianza con la Asociación de Empleados Legislativos (APLER). «Se resolvió en un plenario de las 14 filiales de la Asociación Judicial. Los secretarios generales expresaron su voluntad de que yo continúe como representante de los trabajadores judiciales de la provincia de Entre Ríos. La comisión directiva tomó esa petición y me preguntaron si tenía la decisión de continuar. Lo que hice fue consultar a la familia -uno no puede estar en un cargo de esta naturaleza si la familia no acompaña-, y la familia me dio el visto bueno para seguir. Entonces, se resolvió que la Asociación Judicial me propone como candidato para ser director de la obra social. El paso próximo es ver si tenemos acuerdo con la Asociación del Personal Legislativo. Nosotros pertenecemos a un solo estamento. La idea es dejar de lado cualquier diferencia, si es que existe, y formar una sola lista, como lo hemos venido haciendo hace 16 años», indicó Cañete en diálogo con Entre Ríos Ahora.

El Poder Ejecutivo de momento no ha puesto fecha a las elecciones en IOSPER -en 2018 se desarrollaron en el mes de julio- aunque además de Cañete hay otros dos directores que han hecho públicas sus definiciones respecto a una continuidad como directores de la obra social provincial: se trata de Fabián Monzón, que representa a los activos del Poder Ejecutivo y proviene de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y Adrián Gómez, de los municipales, que proviene de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram).

Cañete encabeza una gestión que se ufana de la buena administración de una obra social con 300 mil afiliados y un presupuesto de $5.500 millones.