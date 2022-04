Luego, pidió a los presentes en el salón de la Asociación Deportiva y Cultural: “Quiero que nos detengamos a pensar juntos, por qué en este contexto tan duro, saliendo de la pandemia, con crisis económica y política, los crespenses, los entrerrianos y tantos otros argentinos se volcaron por una opción que contiene los valores de la UCR. Nuestro partido político, que además de ser centenario, se renueva permanentemente de forma democrática, llenando de institucionalidad de la buena cada comité, por más pequeño que sea. Y cuando los radicales llegamos a los lugares donde se toman las decisiones, le ponemos la impronta de valores que nos constituyen”.

En ese contexto aportó ejemplos: “Si pensamos en igualdad. Abrimos jardines, creamos salas de salud, ponemos en marcha programas para la maternidad y la lactancia, la inclusión laboral. Creamos espacios deportivos, apoyo escolar en los barrios. Y pensamos permanentemente como niños y niñas, jóvenes adultos y adultos mayores se apropien de nuestra ciudad y la elijan por las oportunidades que se la brindan. Cuando pensamos en libertad, permitimos que los ciudadanos tengan una vida plena donde existe el trabajo, apoyamos la innovación de los emprendedores. Mientras todo se desmorona en el país, en nuestra ciudad las empresas crecen, arriesgan y cuando se ataca el campo, lo salimos a defender. Porque tenemos muy claro que es el gran motor de nuestra economía. Cuando hablamos de Democracia, honramos a todos los que nos acompañaron con el voto y a los que no también. Transparentamos nuestras gestiones, porque no tenemos nada que ocultar. Creamos programas participativos que incluyen las opiniones y los deseos de los vecinos como la plaza de mi barrio. Tenemos un compromiso con nuestro ambiente, y gestionamos pensando cómo cuidarlo”.

En la continuidad de su discurso, Ruda detalló: “Todo esto me llena de orgullo y emoción. Pero debo ser sincera, sabemos que no alcanza. Porque así como Crespo crece, no es el reflejo de lo que pasa en el resto de la provincia donde tenemos números tristes en cuanto a la pobreza y a la falta de oportunidades. Por eso tantos jóvenes piensan más en irse que en desarrollar sus vidas en Entre Ríos. Por eso, porque es necesario hacer un esfuerzo mayor: queremos que este Comité se llene de caras nuevas, que lleguen de la mano de los que estuvieron siempre en las buenas y en las malas. Necesitamos la palabra de los jóvenes que tanto piden ser protagonistas en un país que los encierra, que les niega educación y los expulsa. Necesitamos más mujeres y más hombres que estén dispuestos a que esto cambie”.

Elina Ruda también reflejó, durante su discurso, que se “debe cuidar y consolidar” la alianza con otros espacios políticos, para seguir creciendo porque “tenemos mucho para darle a Crespo y a la provincia, por eso vamos a acompañar a Darío Schneider en esta tarea que ya empezó el año pasado”.

Sobre el final de sus palabras, la presidenta del radicalismo crespense sostuvo que “no hay historia sin riesgos” y que “los sueños se logran con el trabajo de todos los días”. Al tiempo que consideró que la misión de los dirigentes y de los líderes es plantear ideas y proyectos evitando la autoreferencialidad y el personalismo; orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. A lo cual agregó una frase de Raúl Alfonsín: “Sigan a las ideas, no sigan a los hombres. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática”. Para finalizar invitó a los presentes a “tomar las antorchas, encenderlas y acompañar a sostenerlas iluminando el camino del que yo pienso es el desafío más importante que nos espera en el 2023, que la gente nos vuelva a elegir en la ciudad y que nos de la confianza para transformar de una buena vez, nuestra provincia y el país”.

• HOMENAJE A MUJERES

Durante el ‘Encuentro Radical’ hubo un momento emotivo con reconocimiento a mujeres que cuentan con una amplia trayectoria de militancia y afiliación partidaria. Razón por la cual, en el cierre del mes de la mujer, se les entregó un presente por su trabajo incansable por el partido y por nuestra comunidad.

Las homenajeadas fueron:

-Laudabilis Beatríz Goette (Afiliada desde 2 de febrero de 1983)

-Teresa María Bianco (Afiliada desde el 24 de enero de 1983)

-Blanca Amalia Saluzzio (Afiliada desde el 6 de junio de 1986)

-Sara Lipschitz (Afiliada desde el 28 de diciembre de 1984)

-Alicia Ester Torresín (Afiliada desde el 1º de marzo de 1991)

-Olga Esther Sinner (Afiliada desde el 28 de enero de 1983)

-Urbana Soria (Afiliada desde el 6 de junio de 1986)

-Eva Teresa Frank (Afiliada desde el 6 de junio de 1986)

• DIPLOMAS PARA LAS AUTORIDADES PARTIDARIAS

En la ocasión también se entregaron los diplomas a las autoridades electas del Comité Crespo ‘Héctor Mario Seri’, quienes asumieron en junio del año pasado.

El Comité de la Juventud Radical está integrado por: Agustín López (presidente); Melisa Derfler (vicepresidenta), Lautaro Fritzler (secretario), Camila Heinze Wendler (prosecretaria); Mateo Schneider (tesorero); Cyndy Müller (protesorera); Eduardo Stieben, Julia Jacob, Luis Cabrol, Brisa Gómez y Ariel Schroeder (vocales titulares); Leticia De Carli, Maximiliano Stang, Julieta Molteni, Miguel Raisenawer y Brenda Gómez (vocales suplentes) y Francisco Ferrer (apoderado legal).

Mientras que las autoridades del Comité mayor son: María Elina Ruda (presidenta); Marcelo Cerutti (vicepresidente); Fanny Maidana (secretaria); José Luis Dalinger (prosecretario); Evangelina Schmidt (tesorera); Carlos Caram (protesorero); Vanesa Pusineri, Damián Weiss, María Teresa Capellino, Beltrán Cepeda y Eliana Wendler (vocales titulares); Andrés Spreafico, Silvia Di Franco, Gabriel Muzzachiodi, Juana Gómez, Norberto Weigandt, Vanina Schrooh, Mario Canaves, Ida Waigandt, Arnoldo Márquez, Silvina Wiliezko, Misael Pérez, Alexia Rolandelli y Corina Darrechón (vocales suplentes) y Hernán Jacob (apoderado legal).

• AUTORIDADES PRESENTES

Además de simpatizantes y afiliados al partido, el ‘Encuentro Radical’ contó con la presencia de autoridades del Departamental Paraná Campaña: Carlos Lencina (presidente), Carolina Rico (secretaria) y Lautaro Solari (presidente de la Juventud); y del comité provincial: Jorge Monge (presidente). También asistieron los diputados provinciales: Julián Maneiro y Gustavo Cusinato; y los intendentes: Darío Schneider (Crespo) y Héctor Solari (María Grande).