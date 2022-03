Reunión Nacional de Coaches Ontológicos en Concordia

Los Coaches Ontológicos de todo el país, se darán cita en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, para capacitarse respecto de diversas temáticas y conversar sobre el futuro de la profesión.

Con la presencia de la actual presidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP), MCOP Gabriela Greco (FOTO) y del próximo presidente MCOP Hugo López, el sábado 2 de abril se realizará una jornada presencial.

De la misma participarán, además, los MCOP Martín Cainzos, (Ex presidente de AACOP), Fernando Hindi (Ex presidente de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional – FICOP-), Héctor Chaskielberg (Ex presidente de AACOP y autor del libro “Vivir como Coach”) y Pedro Markman (vicepresidente 2° de la AACOP). Todos ellos son personas reconocidas en la profesión el territorio nacional e internacional.

La invitación a participar es para Coaches Ontológicos Certificados y para Estudiantes de la disciplina. Para anotarse deben comunicarse al mail infoer.aacop@gmail.com. Dicen los organizadores que la jornada será para celebrar el volver a estar juntos en la presencialidad a la vez de celebrar la profesión, ya que el 6 de abril es el día del Coach y además proceder a la renovación de los equipos de gestión ejecutiva de la Delegación.

La AACOP, es una organización sin fines de lucro que se ocupa de acreditar, avalar y nuclear a los Profesionales del Coaching Ontológico que han sido certificados como tales en territorio argentino, a la vez que vela por el cumplimiento de la ética en la profesión.

En Entre Ríos cuenta con casi 300 profesionales asociados. Cabe destacar que muchos de los miembros de la Asociación trabajan de manera voluntaria para que la misma siga creciendo, y difundiendo en el territorio el aporte de valor de esta disciplina. Es la Asociación de coaches ontológicos más grande de América Latina.

Redacción: AVC

Foto: María C. Tesei