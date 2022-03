Claudia Acevedo rechazó el aumento del transporte en Paraná

La concejal radical, Claudia Acevedo, manifestó su rechazo al aumento del boleto en la capital provincial: “Entendemos claramente que los costos en general se han convertido en una peligrosa pirámide producto del descalabro de la economía que maneja el gobierno nacional. Es bueno recordar que este gobierno pertenece al partido al que adscribe y forma parte el señor intendente Adan Bahl”.



“En este contexto dichos incrementos tarifarios se tornan inalcanzables para los sectores de menores recursos, esto sin desconocer, como lo hemos dicho, el alza de todos los productos y servicios, incluso las propias tasas municipales que el Ejecutivo incrementó intempestivamente el año pasado», dijo.



Y agregó: “Este gobierno -lamentablemente, porque los paranaenses son perjudicados, se está dando por la boca con sus propias incongruencias y falta de compromiso social producto de la soberbia que supo exhibir al asumir el gobierno y responsabilizar a la gestión anterior de la crisis del transporte público de pasajeros”.



“Se creyeron iluminados y lograron el récord de tener a la ciudad por más de 50 días sin uno de los servicios más básicos, como es el colectivo. Ese es el resultado de este gobierno elitista para el que los pobres no existen, conformado por un grupo de funcionarios vips que jamás conocieron ni sus propios barrios, mucho menos la ciudad y sus problemas», resaltó.



“Opino que el actual estado de situación del transporte público es sin dudas una de las grandes responsabilidades de este gobierno, entre otras, que no ha sabido ni querido asumir. Ningunearon la situación, coquetearon, hicieron márketing barato y patearon la pelota para adelante. Se la creyeron y se los comió el personaje. Fracasaron”, sostuvo.



“Vaya la similitud con aquel ‘mejor equipo de los últimos cincuenta años’ de otro gobierno fracasado al que tampoco le interesaban los pobres, como a este», enfatizó Acevedo.



Para concluir: «Y como si fuera poco, el intendente -en un acto ilegal y cuestionable- políticamente al no obtener la complicidad de los bloques opositores para aumentar el boleto, llamó a una sesión extraordinaria para hacerlo con la mayoría propia del Partido Justicialista que detenta y maneja a su antojo. A los ediles del PJ y al Gobierno municipal del intendente Adán Bahl le decimos: Háganse cargo y por favor les pedimos que no repitan, como siempre, esto de que los mayores esfuerzos recaigan en el pueblo, en los que menos tienen. Tengan la dignidad y el coraje de gobernar para todas y todos», finalizó. (APFDigital)

