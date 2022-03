Rossi pidió abrir el Partido Justicialista

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi manifestó que “al justicialismo hay que desatarlo, el 14 de noviembre gané en Santa Elena con más del 50%, acá se terminaron los candidatos sin votos, la legislatura provincial está completa de amigos, el candidato debe ser votado no por amigo o alcahuete. En la próxima (2023) si no hay apertura y solo hay “dedazo” vamos a perder por 30 puntos, porque no ha cambiado nada desde noviembre, las Unidades Básicas están cerradas, no hay perfil de provincia que queremos, el Consejo Departamental está cerrado. En lo personal mantuve charlas con Enrique Cresto y otros compañeros más pero la decisión pasa por otro lado, en abril se harían las elecciones Paso en 2023, creo que así todo lo indicaría si hay adelantamiento en la provincia, esta elección que va a incitar a los medios nacionales, y para competir con ese candidato – Rogelio Frigerio – debemos recuperar las intendencias, hay que empezar por las bases, si no ganamos las intendencias, Frigerio va a ser el gobernador, eso es lo que veo y analizo por eso no hay que dormirse”.



“Acá se necesita un debate, hay que cambiar la ley electoral, se terminó la rosca porque vamos a perder por muchísimos votos, que la gente elija quien va a integrar la lista, hay que armar un discurso moderno, novedoso, de proyecto de gobierno, hay que representar a doña Rosa, existen muchas cosas que hay que cambiarlas de fondo, cambiar la ley para que los legisladores sean elegidos por la gente y no por el “dedo”. Santa Elena ha cambiado mucho, lo que pasa nuestra ciudad es el hilo de lo que se tiene que llevar, fue en la única ciudad que se ganó bien”, enfatizó en declaraciones a Debate Abierto.



“El próximo 29 de marzo vamos a abrir una licitación de un convenio con Vialidad, el gobierno nacional y el municipio de Santa Elena para la ruta 48, va a ser una obra de unos 500 millones de pesos, eso es lo que quiere la gente”, indicó.



El intendente agregó que “antes me ignoraban y me siguen persiguiendo con los fiscales, nunca fui de una banda mafiosa, y no fui nunca en una lista de legisladores para tener fueros, y me quieren hacer juicio dos veces por lo mismo”.



“Tengo diálogo con el gobernador Bordet, con sus ministros, porque cada uno tiene una responsabilidad institucional”, resaltó y agregó que “si no se hace la apertura del partido justicialista vamos a perder por escándalo, hay que salir a afiliar, a hablar con la gente, el justicialismo como venía ganando con el dedo nadie decía nada pero ahora la cosa es distinta, no solo porque cambiaron los tiempos. A Enrique Cresto le dije que tenía que ser Mandrake (el mago) para ganar y nos ganaron por un montón de puntos”, subrayó.



“Hay buenos candidatos en el justicialismo, tiene que haber debate, abrir las unidades básicas, el Consejo provincial, la clave es la lista de legisladores, es imposible armar una lista para competir, el tema es la lista de diputados y senadores”, expresó a Debate Abierto.



“Quien va en la lista debe ganar su departamento, debe haber PASO partidaria, por eso en el año 1987 se recuperó la gobernación”, remarcó.



Rossi aseguró que “vamos a trabajar y vamos a presentar proyectos y candidaturas, hacemos debate en los barrios en Santa Elena, y de ahí va a salir un candidato, qué proyecto de ciudad se quiere, aspiramos a que Santa Elena sea la Colón de la costa del Paraná, como crecer en esta otro orilla, hay que trabajar, armar propuestas, hay que promocionar esta costa y para eso estamos trabajando”, finalizó. (Fuente: Debate Abierto)

Relacionado