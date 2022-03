“Mi trabajo va a ser que la UCR tenga la relevancia que le corresponde”

El ex diputado nacional, Atilio Benedetti en declaraciones a Debate Abierto, manifestó que “hemos dado una muestra desde Juntos por el Cambio, y desde el radicalismo en particular, pudiendo encauzar una discusión política en esta aprobación del acuerdo con el FMI, en cambio el Frente de Todos no pudo ponerse de acuerdo, era necesario que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, había una aceptación a la decisión general, más allá de alguna situación excepcional, mayoritariamente Juntos por el Cambio destrabó la situación y eso no sucedió con el oficialismo”.

“El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, llevar adelante un plan, acciones, lo bueno es que la oposición actúa de manera responsable y esto posibilita sortear el momento en particular, la buena noticia es una oposición responsable para el país”, dijo.

Seguidamente sostuvo que “en el plano nacional esta rico en candidaturas, Juntos por el Cambio tiene cuatro o cinco candidatos que dan mucha fortaleza pensando en 2023, y en el plano provincial tenemos la incertidumbre si se van adelantar las elecciones o no. Y si así fuera de que se adelantan estaríamos a menos de un año del cierre de lista, las elecciones serían en Abril – Mayo, entonces este año va a estar movido en decisiones. La UCR ha salido por arriba de las distintas propuestas y ha comenzado fuerte el año con estudio de los problemas, el encuentro en el Centro de Convenciones fue una señal fuerte de un radicalismo que está olfateando la posibilidad de ser gobierno en 2023”.

“En cualquier circunstancia estamos dentro de un frente electoral, y en la elección anterior también, donde el resultado que obtuvo Rogelio Frigerio fue porque muchos dirigentes acompañamos la propuesta, ganar por 20 puntos es un resultado que no se daba desde hace mucho tiempo. Entonces hay que hacer un trabajo y adecuarse a la propuesta política, la UCR va a ser protagonista del próximo gobierno, estamos trabajando para ese objetivo, sí Rogelio Frigerio es la persona preparada para terminar con un gobierno concordiense de hace 20 años, voy a acompañar la propuesta”, aseveró el ex legislador.

De igual modo agregó que “estamos en un momento de buscar el equilibrio, en el plano nacional, quedamos con un gusto amargo luego del gobierno de Macri, nos quedó el sabor de la falta de participación, por eso lo que está instalando Gerardo Morales es un equilibrio y relevancia en el plano nacional, creo que está bien tener candidaturas luego los votantes elegirán. Tengo buena relación con todos, con Alfredo Cornejo, con Gerardo Morales, Facundo Manes, y sigo pensando que Ernesto Sanz es un constructor no suficientemente reconocido por el radicalismo y hoy se lo ve fortalecido, veremos cómo se alinea el espectro nacional para definir a quien acompañamos”.

Benedetti señaló que “los entrerrianos lo vamos a resolver en Entre Ríos, acá la dirigencia nacional no tendrá injerencia, sabemos que nos ha pasado cuando ganamos las elecciones de medio término y luego no hemos podido ganar la provincial, la conclusión es que hace 20 años que no accedemos al gobierno y se necesita un cambio, con la posibilidad de crecer. Mi trabajo va a ser que la UCR tenga la relevancia que le corresponde. También acompañar al candidato que nos va a representar, los dirigentes tenemos determinados momentos para ser candidatos, no es algo que me preocupe, vamos a seguir trabajando en esta idea, de ser gobierno en Entre Ríos”.

Y añadió a Debate Abierto: “una parte importante del radicalismo decidió acompañar a Frigerio porque es la persona que puede representarnos. Creemos que la mejor herramienta para la provincia es la que puede representar Rogelio Frigerio por la consideración de los ciudadanos hacia su persona y el no repetir de quedar con la nariz frente al vidrio. Los hechos marcan que Frigerio tiene un fuerte compromiso de seguir adelante con el radicalismo y los otros espacios políticos”. (Fuente: Debate Abierto)