Claudia Acevedo: «El mensaje de Bahl tuvo algunas omisiones importantes, muchas expresiones de deseos con una marcada carencia de sentido social y el latiguillo de las mentiras iniciales»

La concejal radical, Claudia Acevedo, dijo que el mensaje del intendente de Paraná, Adán Bahl, «tuvo algunas omisiones importantes, muchas expresiones de deseos con una marcada carencia de sentido social y el latiguillo de las mentiras iniciales».



Acevedo, afirmó: «Niñez, discapacidad y social, tres significativas palabras ausentes en el mensaje del Intendente, lo que lo define en muchos aspectos.

No obstante, lo mejor del discurso del Intendente es que gracias a la transmisión en directo miles de paranaenses pudieron ver su cara porque la ausencia de Bahl en los barrios es tan fuerte que la mayoría desconoce su fisonomía, aunque parezca humorístico no lo es.

Esperábamos un mensaje más realista, sincero y explicativo respecto a porqué siguen sin solucionarse los temas más vitales para los paranaenses como son el agua y el transporte público a los que cuales en los dos mensajes anteriores se comprometió e incluso aumentó la tasa para crear un fondo específico y ni así ni cerca a solucionado el grave problema del agua, a pesar de la pantomima que significaron los pozos de agua que tanto esgrimió y que fueron solo una gran farsa de los cuales solo funcionan dos y de lo que tampoco dijo una sola palabra», sostuvo Acevedo



PARANA, CAPITAL DE LA INEQUIDAD SOCIAL. Màs adelante, consideró: «A los factores conocidos por indicadores nacionales, sean estos desnutrición infantil, desempleo , pobreza , et, y que hunde a la capital de la provincia en una de las más empobrecidas de la argentina, se le suma la negligencia y el desinterés del actual gobierno municipal que desde el primer día que asumió tenía definido en su concepción política que el Estado no debía ser garante ni principal estimulador para ocuparse de un sector gravemente vulnerable de la sociedad que cada día está más empobrecido y con las carencias más elementales sin poder ser atendidas.

Al intendente Bahl nunca le interesó la cuestión social de la ciudad, ni la la niñez ni la discapacidad, confirmando de esa manera la concepción que tienen desde su propio partido sobre las definiciones políticas que siempre tuvo. En eso fue sincero.

Lamentablemente hoy vemos cómo se desbarató toda una red de contención social que supo gestarse durante la gestión anterior para dar atención y contención a miles de paranaenses víctimas de políticas como la que sustenta el intendente desde el Estado., es por ello que evidentemente lo social estuvo ausente en su discurso.

Está claro que, para sostener este insolidario pensar, Bahl parte de la idea de la igualdad desconociendo que esta muchas veces es injusta, no así la equidad que es algo muy diferente porque contiene un principio ético de justicia y eso es lo que necesitamos para procurar una sociedad más justa.

No tener en cuenta las diferencias entre personas y grupos genera una sociedad injusta por más que se precie de igualitaria.

Los pobres materialmente existen, aunque el intendente les de vuelta la cara para no reconocerlos, los ignore y no los atienda ni siquiera un poco de alimentos para subsistir e incluso rehúya visitar los barrios más postergados, lugares en que cientos de ciudadanos desconocen la cara de quien es nada menos que el jefe comunal.

Vaya si ha cambiado el peronismo, antes su esencia y origen social lo hacía desvelar por atender esos sectores primordialmente, hoy en la cabeza del actual intendente este gobierno deja librado a su suerte esos sectores vulnerables que, aunque los desconozca el señor Bahl existen y son producto básicamente de más de cuarenta años de gobiernos peronista en la nación y en la provincia, en la que el actual intendente fue durante varios períodos funcionario ocupando los cargos de Ministro de Gobierno y luego nada menos que la vice gobernación…hacerse el distraído sobre las responsabilidades del actual estado de cosas, entre ellas la degradación social no lo exime moral ni éticamente y sí bien lo define desde lo humano.

En síntesis, Bahl dio un mensaje aggionardo y coqueto para un sector vip de la comunidad y no para el conjunto de los paranaenses que siguen aguardado que cumpla la palabra empeñada al asumir de dar solución a los temas más necesario y urgentes de la ciudad», concluyó Claudia Acevedo.

Relacionado