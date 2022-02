“Hay que dejar actuar a las instituciones”, instó Bordet ante la Asamblea Legislativa

De ANÁLISIS DIGITAL

En un discurso ante la Asamblea Legislativa cargado de menciones a obras ejecutadas, en proceso y prontas a licitarse, sobre el final el gobernador Gustavo Bordet se refirió, sin dar nombres, a la situación abierta en el Jurado de Enjuiciamiento, que lleva adelante el proceso contra la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. A escasos metros se encontraba el actual embajador en Israel y Chipre, el exgobernador Sergio Urribarri, quien llegó especialmente al encuentro oficial, a escasas horas de la jornada en que los fiscales harán la acusación formal contra el exmandatario y donde pedirán la condena correspondiente. La presencia de Urribarri, que en los 6 años que gobierna Bordet casi nunca estuvo en la Asamblea Legislativa, se entendió como un claro mensaje de presión sobre la justicia, aunque nadie del oficialismo lo quiso admitir.

“Enviaré un proyecto para cumplir con el artículo 208 de la Constitución Provincial para crear la Fiscalía con competencia en hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, cuyos cargos serán inmediatamente concursados ante el Consejo de la Magistratura”, remarcó Bordet en su discurso. Seguidamente, mencionó iniciativas en materia judicial que también promoverá este año. En ese contexto, subrayó: “Nuestra gestión de gobierno se ha caracterizado por tener una absoluta independencia de poderes. Respetamos a rajatabla la independencia tanto del Poder Legislativo como fundamentalmente la del Poder Judicial. Jamás tuvimos intromisiones. Fuimos respetuosos de todos los procesos que desarrollan y hemos acatado siempre los veredictos que la Justicia impartió. Hay un principio fundamental en nuestra provincia y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, incluso aquellos funcionarios del Poder Judicial cuando le correspondiere o hubiere cometido alguna irregularidad. La justicia ha actuado en distintos casos y hemos tenido fallos que no nos gustaron, pero los acatamos y los cumplimos”.

“El Jurado de Enjuiciamiento está constitucional y legalmente integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia, dos legisladores y dos abogados de la matrícula de la provincia. Siempre ha funcionado en todos los casos, a veces se han desestimado denuncias, otras se resolvieron a favor o se han resuelto con casos de destitución. Hay que dejar actuar a las instituciones. Quien es acusado tiene todo el derecho a defensa lo que no es correcto es que se politice la justicia, así como nosotros no no judicializamos la política, y este es el punto de equilibrio que hay que tener”, sentenció, ante un público entre quienes se encontraba el ex gobernador provicnial y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri, quien está siendo juzgado.

El intendente Adán Bahl, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y el embajador en Israel, Sergio Urribarri. (Foto: ANÁLISIS)

“Es importante primero que se llegue a esta instancia para evitar prejuzgaminto, y además es la oportunidad que todos los imputados tienen de defenderse. Porque también sucede que hay causas que demoran muchos años, y que están en una suerte de limbo jurídico. Algunas 5, 6 años, y no se archivan ni desestiman, pero tampoco se las eleva a juicio. Hay que corregir esta situación porque vulnera el derecho de defensa”, marcó. Y anunció: “Por eso, enviaré un proyecto que tenga el más amplio consenso de todos los sectores involucrados para poder reformar el código procesal penal de la provincia de Entre Ríos”.

Urribarri antes del comienzo del discurso del gobernador Bordet. (Foto: ANÁLISIS)

Antes de comenzar la Asamblea Legislativa, Urribarri permanecía sentado en solitario en una de las primeras filas dispuestas para los funcionarios y autoridades, mientras era fotografiado. Luego de un tiempo se sumó a su derecha el intendente Bahl.

Del otro lado de las sillas dispuestas se encontraban, entre otros funcionarios del Gabinete y autoridades judiciales, la presidenta del STJ, Susana Medina, quien se ubicó entre Elvio Bordet, el padre del mandatario, y la ministra de Gobierno Rosario Romero.

Comienzo

“Entre Ríos es también un ejemplo del esfuerzo. Impulsamos un programa de gobierno a través de 4 pilares: infraestructura para la producción y la industria, calidad institucional, estímulo al desarrollo social y educativo de nuestra comunidad, ordenamiento y transparencia de la administración pública”, introdujo el mandatario, en un acto en el que estuvo el jefe de Gabinete Juan Manzur, como representación del gobierno nacional.

Y añadió: “Como todo programa, esta proyección sufrió los embates de una coyuntura nacional e internacional desde 2016, que vimos una reducción constante del PBI que perjudicó a la producción de Entre Ríos. Más tarde apareció la pandemia, que todavía tensiona todas las economías del mundo y sumó una nueva crisis con más caída del PBI, perjudicando el empleo y los salarios”.

“Pero nuestro país, y Entre Ríos en especial, saben sobreponerse”, valoró, y destacó que “es una de las provincias que lideró el aumento del consumo en 2021”.

A esto, añadió: “Estamos acompañados por un gobierno nacional que apoya la producción y el trabajo. Gobernamos poniendo los intereses de la provincia por sobre todas las cosas, con diálogo, sin dogmatismo y escuchando a nuestra comunidad”.

“El 2021 fue el año de la reconstrucción, lo trabajamos junto al apoyo del gobierno nacional y de los intendentes y sector privado para recuperar el empleo y volver a crecer”, afirmó, al tiempo que resaltó que se llevó adelante “una histórica campaña de vacunación, porque sin salud no hay economía”.

“En 2021 como lo hemos hecho siempre, definimos las necesidades y prioridades en conjunto con los municipios, comunas, legisladores y legisladoras, oficialismo y oposición. Previmos también para este año que la inversión en obra pública sea uno de los puntales de la recuperación económica”, sostuvo.

Dio detalles de las obras gasíferas realizadas y las previstas a licitar. “Vamos a licitar un tramo del gasoducto del norte”, señaló, y anunció que “este año se llevará adelante el proyecto del gasoducto productivo del sur entrerriano”.

Luego de detallar las obras viales realizadas, marcó: “Este esfuerzo del gobierno provincial se complementa con la inversión del gobierno nacional. La administración nacional ha retomado y comenzado las obra centrales de la autovía de la ruta 18, que fue injustamente abandonada y paralizada en la gestión anterior”.

Asimismo, valoró las “inversiones y respaldo permanente en la articulación público privado” en los puertos entrerrianos.

Párrafo seguido, informó que “están por comenzar las obras del aeropuerto binacional en Concordia, que será un hito. Un recurso decisivo en materia de competitividad y para el turismo”.

Frente al jefe de Gabinete nacional destacó: “Cuando empezó el problema grave de la sequía me reuní con usted para plantearle el problema y a la semana estábamos firmando el convenio (de financiameinto), lo cual habla de la celeridad y compromiso del gobierno del presidente Alberto Fernández y suyo para con los entrerrianos”.

Además, señaló que se reunió “con el presidente del Iapser, con quien estamos diseñando y elaborando una oferta de seguro multiriesgo para los productores, que les dé previsibilidad y les garantice seguridad en su producción”.

Sobre turismo, realzó “que se ha realizado una gran labor con los intendentes”. Y subrayó: “Los últimos meses manifiestan un crecimiento del 17% respecto de la temporada 2019”.

A continuación, anunció que volverá a enviar un proyecto de ley de agroquímicos. “Resulta imprescindible producir y crecer en un marco de protección del ambiente. La perspectiva ambiental tiene que ser parte de la planificación de los procesos productivos y de las políticas públicas. Sin un ambiente sano no hay perspectiva posible”.

“La provincia debe contar con una ley de regulación de los agroquímicos, es una materia pendiente en la provincia. Todos conocen mi posición, debe haber una ley que supere el decreto que emití. En el año que transcurrió no prosperó el consenso necesario. Voy a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que se debata, enriquezca, y poder contar con una ley que garantice la salud de los entrerrianos”, adelantó.

Destacó además obras de agua y saneamiento, y el trabajo con el Enohsa.

“En esta nueva etapa del país y del mundo vamos a estrechar el vínculo de la producción con la educación y el conocimiento. En 2021 concentramos todos los recursos para seguir garantizando los cuidados en las aulas, y tendremos presencialidad plena en todos los niveles educativos. Esperamos contar con los consensos necesarios para comenzar el ciclo lectivo el 2 de marzo y garantizar 190 días de clases”, convocó luego, en el marco en el que se debate la paritaria docente.

A renglón seguido, destacó el programa nacional Conectar igualdad “que se discontinuó en la gestión anterior. Hubiera sido de mucha ayuda durante la pandemia para muchos alumnos”.

Consideró que el programa Casa Propia, financiado por el gobierno provincial, es una herramienta “fundamental para brindar oportunidades a miles de entrerrianos y entrerrianas”. Actualmente, el programa tiene en proceso de licitación 416 casas en 25 comunidades. A su vez, con financiamiento nacional, “en una primera etapa trabajamos en 2.200 unidades habitacionales en diferentes localidades entrerrianas, que proyectamos finalizar entre noviembre y diciembre. Y ya estamos llamando a licitación 1.212 más”, detalló.

Salud

Bordet informó la aplicación de casi 2,7 millones de dosis contra el Covid-19. “Son cifras históricas para cualquier campaña de inmunización, y mucho más si se tiene en cuenta la magnitud de ésta en particular”, remarcó. Destacó a su vez, la inversión de 33.800 millones de pesos en el sistema sanitario, incluyendo salarios, guardias médicas, partidas de funcionamiento, compras de equipamiento e insumos.

En ese marco, realizó un reconocimiento al personal de salud como “pilar fundamental del sistema sanitario. No podríamos llevar adelante ninguna política sanitaria si no hubiésemos contado con el talento humano de los trabajadores y las trabajadoras de la salud”.

“Actualmente estamos en proceso licitatorio para la construcción de una planta de producción de acuerdo a las disposiciones de ANMAT en el parque industrial de Concepción del Uruguay. La inversión en la primera etapa es de 98 millones de pesos, y contempla un laboratorio de control de calidad y un laboratorio de microbiología, junto con áreas para acondicionamiento primario y secundario de productos farmacéuticos”, agregó el gobernador.

«Cuentas claras»

“Logramos fortalecer las finanzas provinciales para honrar nuestras deudas sin afectar el crecimiento. Entre Ríos no creará nuevos impuestos y no aumentará los niveles impositivos vigentes”, enfatizó. Anunció además el fin de los pagos de empleadores y trabajadores por la ley 4.035, haciéndose cargo el Estado de los recursos necesarios para suplir este aporte.

En cuanto a la política salarial, expresó una vez más “el compromiso de mi gestión por llegar a acuerdos sustentables que garanticen no sólo una recuperación del poder adquisitivo de los salarios sino también un incremento real. Desde muy temprano este año estamos abriendo las paritarias para llegar a ese objetivo y a otros beneficios para las y los trabajadores de la administración pública”, afirmó.

Recordó además, que en asambleas legislativas anteriores se comprometió a restituir progresivamente los aportes patronales al Iosper y “cumplí el compromiso asumido. Este año vamos a restituir un 0,5 por ciento más, lo que representa alrededor de 650 millones de pesos anuales. Antes de terminar mi mandato se restituirán por completo los dos puntos de aportes patronales a la obra social de los empleados entrerrianos”, destacó.

Volvió a reiterar la necesidad de una ley para reglamentar el funcionamiento y el saneamiento de la Caja de Jubilaciones “que no vulnere los derechos de jubilados y jubiladas entrerrianas”.

Presencias

Entre otros, estaban presentes la vicegobernadora Laura Stratta, el presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano, la presidenta del STJ, Susana Medina, el embajador en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, el presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), José Eduardo Lauritto, intendentes de la provincia, entre ellos el de Paraná, Adán Bahl, de Gualeguaychú, Martín Piaggio, de Concordia, Alfredo Francolini, ministros del Gabinete provincial, legisladores provinciales y nacionales, presidente del Enohsa, Enrique Cresto.