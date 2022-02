Vitor: “Espero que el gobernador brinde un discurso sincero y explique su falta de gestión en importantes temas”

En la previa del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, en el marco de la Asamblea Legislativa, el diputado del PRO, Esteban Vitor, cuestionó la falta de gestión del gobierno provincial sobre temas centrales para Entre Ríos como la Caja de jubilaciones y la obra pública.

“Todos los anuncios que realice el gobernador hay que analizarlos en contexto, para ver realmente su impacto en la vida de los entrerrianos. Estamos acostumbrados a escuchar grandes relatos y de ver buenos dibujos de números en las cuentas públicas que no se condicen con la realidad. Ya nos pasó con el tratamiento del presupuesto”, indicó Vitor.

“El eje de todo gobierno debe ser la gestión, pero la gestión real, no como pasó con la Caja de Jubilaciones que perdió más de cuatro mil millones de pesos porque la Provincia no actualizó su base de datos ante la Anses y por ello recibió menos plata para cubrir el déficit, teniendo que financiar ese gasto con plata de todos los entrerrianos” afirmó Vitor. Y agregó: “Encima que prometió en varias Asambleas realizar cambios en el sistema previsional, y no lo hizo, se olvida de gestionar para disminuir la presión del déficit de la Caja sobre las cuentas públicas; es inentendible”

En relación con la obra pública, Vitor señaló: “Seguramente Bordet va a querer vender que la provincia mejoró su inversión pública, pero lo que no va a reconocer es que venimos de seis años consecutivos de caída ininterrumpida, que nos llevó a un pozo histórico de desinversión en obras después de sus años de gestión y lo que se gasta actualmente, apenas llega al 5% del total del gasto, remarcó”.

Y continuó: “Además, si miramos de cerca la gestión de Vialidad Provincial, vemos un ejemplo doloroso de cómo una mala administración puede perjudicar a millones de entrerrianos” enfatizó Vitor. “Ni que hablar de la millonada de pesos que pierde el estado entrerriano, por pagar intereses sobre los certificados de obras fuera de término, todo producto de la mala administración de los procesos y la falta de voluntad política para resolver esos asuntos”

Finalmente, Vitor sentenció: “Lo único que espero es que el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias se base en la sinceridad. Los entrerrianos estamos cansados de la demagogia oficialista, que nos cuenta una realidad que ningún entrerriano vive cuando sale a trabajar o al llevar a sus hijos a la escuela. Es hora que Bordet entienda que debe gestionar en serio”.