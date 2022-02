Megajuicio: Fiscalía afirma que sólo usando descalificativos pudieron defenderse

De ANÁLISIS DIGITAL



Comenzaron los alegatos de Fiscalía en el megajuicio por corrupción. La fiscal Patricia Yedro hizo una breve introducción en la que habló por ella y por sus compañeros, antes de entrar a los detalles de cada causa.



“Vamos a sostener las imputaciones. Tantas descalificaciones que recibimos, menciones de tinte personal y agresivo, algo que nunca presenciamos, aquella falta de objetividad que tanto se achacó a la Fiscalía, todos esos son argumentos que enarbolaron quienes no tenían otro recurso al que acudir para objetar las imputaciones”, dijo pasadas las 9.40 de este lunes. “Nos tildaron de arbitrarios, irresponsables, inhumanos. Sin embargo siempre estuvimos comprometidos y desarrollamos nuestra labor con objetividad, comprometidos con descubrimiento de la verdad”, agregó.



Cuestionó las alegaciones y “valoraciones fuera de tiempo y lugar”. Dijo que es “llamativo de colegas con muchos años” de experiencia. “Hicieron imputaciones falsas y usaron toda clase de estrategia para cuestionar a la Fiscalía, hablando de una especie de causa armada. Estamos muy lejos de eso y hablo en nombre de mis compañeros y mío”, subrayó.



Sostuvo que las investigaciones tuvieron un “transitar lento” que llevó 6 años y estuvo “plagado de cuestionamientos y planteos, desde el primer día que inició la investigación con la denuncia”. Posteriormente los “hechos fueron comprobados y lo demostramos, y este es el momento en el que podemos hacer valoraciones”, cerró la introducción.



“Todos en esta ciudad sabían que las empresas son de Aguilera”



Los alegatos de Fiscalía comenzaron con la investigación conocida como “causa de las imprentas”, aquella vinculada a la titularidad de las empresas Tep y Next -las mismas que concentraron casi la totalidad de la publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 en Entre Ríos-.



Yedro también alegará sobre la causa que se llevó en la justicia de Transición, que concluyó con las imputaciones del exgobernador Sergio Urribarri; del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; y del comerciante Germán Buffa por la contratación de espacios publicitarios en dos diarios, en 2011.



En cuanto a la causa 31253, es decir aquella que “nos llevó a definir que Juan Pablo Aguilera es el dueño de las empresas -señaló la fiscal-, hay evidencia abrumadora y contundente”. “Aguilera es el dueño y se mantuvo en la sombras, oculto, actuando a través de testaferros”. “Acreditamos que las empresas Tep y Next, creadas en 2009, la primera con una participación del 90 por ciento de Emiliano Giacopuzzi y 10 por ciento de Luciana Almada y un capital social de 120 mil pesos en 10 cuotas iguales; la segunda empresa creada exactamente igual a la primera, con una participación de Maximiliano Sena del 90 por ciento, y de Alejandro Almada de 10 por ciento”. Añadió que las dos empresas “nacieron para absorber la totalidad de las contrataciones de publicidad, crecieron y se desarrollaron ensambladas, y están vinculadas hasta en el objeto social. El nacimiento de las dos empresas es contemporáneo a la aparición de Aguilera como funcionario público, que pasó a ser planta permanente del Senado en 2009”, trazó y mencionó testimonios producidos en el debate que encuadran con esa hipótesis acusatoria. Rescató tramos de los descargos de imputados de Sena y Giacopuzzi, del testimonio del exlegislador Hugo Berthet y aseguró que Tep y Next tuvieron un precedente que se llamó 5Tipos, empresa compuesta por Aguilera, Giacopuzzi, Sena, Luciana y Alejandro Almada.



“Aguilera era el dueño de las empresas y en Paraná era un secreto a voces”, reiteró. “No estamos hablando de cualquier sociedad”, apuntó, y puso en pantalla un documento elaborado por el abogado Lisandro Minigutti -no fue a declarar como testigo en el juicio porque se amparó en el secreto profesional- donde aparece Aguilera como único dueño de las empresas. “Este documento elaborado por el Dr Minigutti, que estaba guardado en una carpeta de la contadora Corina Cargnel, fue creado en 2016. Otro documento de las mismas características, prevé el pago de una multa a favor de Aguilera en caso de demora en la transferencia de acciones sociales. Estos dos documentos fueron hallados en el disco externo donde también se encontró mucha documentación de Cargnel, cosas personales, documentación con otros clientes y vinculada a su actividad como docente”, alegó Yedro.



Después recordó el ataque de los defensores al secuestro del disco extraíble. “El día que Giacopuzzi hizo su descargo mostró fotos, esas mismas fotos que mostró acá, que tarjo él estaban en el disco externo que tanto cuestionaron. Esa hipótesis de la defensa es absurda, salvo que digan que la documentación se estaba creando varios años antes de la denuncia, para hacer una denuncia tantos años después”, ironizó.



“Hubiera sido interesante preguntarle a Minigutti por estos documentos, si los proyectos de documentos también se elaboraron para el encuentro con el couch en Oro Verde, ese encuentro en el cual colocaron a Aguilera como gerente general de las empresas. Sin embargo, Minigutti se amparó en secreto profesional y no vino a declarar”, dijo.

