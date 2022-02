Megajuicio: concluyó la incorporación de prueba y el lunes comienzan los alegatos

De ANÁLISIS DIGITAL



Este martes concluyó la incorporación de prueba en el marco del megajuicio por corrupción que tiene como principal acusado al exgobernador Sergio Urribarri.



Tanto Fiscalía como los abogados defensores acordaron en toda la prueba a incorporar, por lo cual no hubo que discutir respecto a la prueba con la que contarán los integrantes del Tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno.



Otro pedido en el que coincidieron los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y los abogados defensores es que sean publicadas las audiencias del megajuicio en el canal de YouTube del Superior Tribunal de Justicia (STJ).



Las mismas fueron transmitidas en vivo, pero no quedaban cargadas para resguardar las testimoniales que se producían durante el desarrollo de las audiencias. Chemez dio luz verde y serán publicadas.



Posterior a la audiencia de este martes, el megajuicio continuará el próximo lunes con el comienzo de los alegatos. En primer término, serán los acusadores del Ministerio Público Fiscal (MPF) que llevaron a juicio los 5 legajos acumulados que se investigaron de manera particular. Los fiscales explicarán porque entienden que deben condenarse -o no- a los 13 imputados entre lunes y martes, al menos.



Luego será el turno de los abogados defensores para alegar y convencer al Tribunal con el objetivo de que liberen de culpa y cargo a sus defendidos. Todo se desarrollará la semana próxima y será lo previo a la resolución de los jueces.



Este lunes se cerró la etapa de indagatorias estratégicamente pensada por las defensas con la última de ellas, a cargo del propio embajador argentino en Israel y Chipre, el exgobernador Sergio Urribarri que ralizó una defensa más bien política que jurídica. Urribarri apuntó contra el líder de la oposición Rogelio Frigerio, la procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, el juez de Garantías Ricardo Bonazzolla y el director de ANÁLISIS Daniel Enz. Por estas descalificaciones al periodismo, FOPEA emitió un comunicado de repudio.



Antes que Urribarri, declaró su cuñado, Juan Pablo Aguilera. En sintonía con el exgobernador, apuntó contra un «relato jurídico y mediático» que lo tuvo como eje de las acusaciones y defendió su inocencia. Cabe recordar que Aguilera aparece como el eje central de casi todas las acusaciones por delitos de corrupción del entorno urribarrista.



Causas acumuladas



El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: e N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.



Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y familiares cargan con la acusación del Ministerio Público Fiscal en cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes.Primero, la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

La Fiscalía sostiene que esa maniobra de direccionamiento ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, dice la acusación, “se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública”. En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.



Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, plantea la acusación.



La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa “una persona del entorno” de Báez, según la Fiscalía, consiguió el direccionamiento el 1° de julio de 2011 de una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.



Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”.



El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”.



El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con “el supuesto objetivo” de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a instalar la imagen de Urribarri, entonces embarcado en llegar a la Presidencia de la Nación.



El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.



Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de un ación más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.



En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo “múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas”

