Vitor: “La marcha contra la Corte representa un acto de extrema gravedad institucional que atenta contra el principio republicano de gobierno y desestabiliza el sistema democrático”

Esteban Vitor, diputado provincial y presidente del Foro Federal de Legisladores del PRO, manifestó su enérgico repudio a la convocatoria de la marcha contra la Corte Suprema de Justicia a través de un proyecto presentado en la Legislatura provincial.



“La marcha contra la Corte representa un acto de extrema gravedad institucional que atenta contra el principio republicano de gobierno y desestabiliza el sistema democrático” enfatizó Vitor y agregó: “es inadmisible que sea públicamente apoyada por funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo

ya que ello representa un ataque hacia otro Poder del Estado, en un claro intento de seguir garantizando impunidad para su espacio político ante las causas de corrupción que muchos de ellos enfrentan.”



“El kirchnerismo no entiende la división de poderes ni respeta la Constitución. Fiel a su estilo presiona a los jueces por no subordinarse al Poder Ejecutivo. Estamos frente a otro de sus atropellos que pretende atentar contra la independencia de la justicia argentina y no podemos permitirlo.”



Con relación a la motivación de la marcha, el presidente del Foro Federal de Legisladores del PRO destacó que la marcha tiene un claro trasfondo político por defender los intereses de funcionarios y exfuncionarios: “Están muy preocupados por controlar a los jueces y tribunales donde se tramitan las causas de corrupción de la década kirchnerista, no les interesa para nada mejorar el sistema de justicia para todo el pueblo”, argumentó.



Finalmente, Vitor hizo referencia a la necesidad de “respetar la división de poderes, que asegure un Poder Judicial independiente y eficaz, a fin de garantizar el sistema Republicano de gobierno y por eso consideramos importante repudiar toda acción que atente contra nuestra Constitución.”

