Sequía: Loggio dijo que la emergencia será “consensuada”; Hein apuntó a la presión fiscal

Ante la grave situación que atraviesa el campo por la sequía, el miércoles se reunió la Comisión para la Emergencia Agropecuaria, en un encuentro encabezado por el gobernador Gustavo Bordet. Al respecto, el diputado provincial concordiense Néstor Loggio (Frente Creer) adelantó este jueves que “cada productor, con la firma de un profesional, tendrá que informar el daño que le ocasionó la sequía”.

“En principio lo que hizo el gobernador Bordet fue poner en marcha la Comisión para la Emergencia Agropecuaria”, explicó Loggio, en diálogo con Diario Río Uruguay que reproduce Análisis Digital, para luego destacar que “el decreto de emergencia por la sequía será algo consensuado con las entidades del campo”.

La idea del gobernador Bordet era «sacar la Emergencia Agropecuaria así esos productores se acojan a ella y tengan herramientas tales como diferimientos impositivos y/o ayudas financieras para que puedan tomar créditos», sostuvo luego.

“Ahí mismo el Ministerio de Producción propuso un decreto de emergencia que se los dio a las instituciones del campo para que lo analicen: de manera tal que sea algo consensuado», agregó el diputado.

En este sentido, adelantó que el período de vigencia del decreto «también será acordado entre el gobierno y las instituciones; puede ser de 30 o 60 días». En ese lapso «cada productor, con la firma de un profesional, tendrá que informar el daño que le ocasionó la sequía», comentó.

Loggio calificó como «muy bueno» el encuentro sostenido el miércoles, porque «se hizo un análisis muy minucioso de la situación de la seca en la provincia de Entre Ríos».

Sobre lo conversado en la reunión, el legislador dijo que «los técnicos explicaron que no es lo mismo para todo el territorio, dado que hay zonas donde se sintió más fuertemente». También destacó que la sequía afectó sobre todo a «los pequeños y medianos productores” porque presentan mayores “dificultades para plantar el año que viene». «Hay pérdidas del maíz. En algunos casos de un 50% y en otros son mayores a eso», concluyó.

Hein y la presión fiscal

Quien también se refirió a la situación del campo es el diputado nacional Gustavo Hein (Juntos por el Cambio), quien afirmó que la presión tributaria que tiene el campo “le impide salir a flote ante circunstancias adversas”.

“Estas condiciones hostiles dejan en evidencia que la economía argentina pende de un hilo, dado que cuando una actividad económica necesita ayuda, el Estado no puede asistirla ni mermar la presión tributaria que ejerce sobre ella”, evaluó.

“El año pasado discutimos el presupuesto, y más allá de los datos poco serios que presentó el gobierno, el punto más preocupante es la presión fiscal que sabemos se terminará ejerciendo sobre muchísimas actividades económicas para suplir las falencias de los números del Estado. Gastamos mucho, la presión tributaria es muy elevada y ante las dificultades, el Estado pierde capacidad de reacción”, afirmó Hein.

“No tomamos con seriedad este asunto. El gobierno argentino prometió una ayuda económica para ciertos sectores de la agroindustria, pero lo cierto es que no se habla en ningún momento de la presión fiscal que se ejerce sobre estas actividades. Algo que no sorprende dado que en plena pandemia las actividades que no producían debían seguir afrontando sus impuestos normalmente, en este caso no es distinto, el campo no puede cumplir con las expectativas impuestas y se lo va a presionar pese a ello, es frustrante”, analizó.

“Lo que más preocupa es que este problema es patológico, la lógica es presionar hasta que la Argentina que produce se canse y deje de hacerlo. Si al argentino que sale todos los días a generar empleo o recursos para su sustento diario se lo trata de esta manera, la proyección para los próximos años se vuelve muy desalentadora”, cerró.