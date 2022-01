Vitor: “Espero que el llamado a la Comisión sea para atender las necesidades reales de los productores”

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Esteban Vitor, autor de la iniciativa que dio origen a la Ley 10.836 en octubre de 2020, celebró la puesta en marcha de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario que prevé la norma. Sobre el tema dijo: «La situación del campo es demasiado grave, el gobierno se demoró más de un año en poner en funcionamiento la Comisión. Le pido al oficialismo que sean responsables y den respuestas concretas a quienes tan mal la están pasando en este momento. Lo que sucede con el campo afecta o beneficia a la mayoría de las ciudades y pueblos de Entre Ríos. Esto no es un problema de un sector, sino que afectará a la mayoría de los entrerrianos».







En cuanto a lo que prevé la Ley, el legislador informó que se trata «de una herramienta rápida para dar respuesta frente a situaciones extremas como la que está viviendo el campo en este momento. Fue un proyecto que presentamos en 2017, pasaron 3 años para que sea Ley y más de un año más para que hagan algo, en esos años tuvimos emergencias por inundaciones y por sequías, pero algunos tienen tiempos muy distintos para hacer las cosas».



Acerca de los motivos para presentar la normativa, el legislador sostuvo: «Pensamos en una herramienta para que los productores puedan solicitar la emergencia de forma directa al Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos para acelerar los procesos. Por eso previmos que la Comisión esté conformada por representantes de productores, el Ejecutivo provincial y legisladores».



En referencia a la sequía histórica que está sufriendo el país, dijo: «Las condiciones climáticas vienen cambiando, son impredecibles, cada vez peores y eso requiere generar políticas de Estado. Cuando al campo le va bien el Estado se beneficia muchísimo, pero cuando le va mal le sueltan la mano. Esta Ley busca agilizar el diálogo entre los productores y el Gobierno para buscar soluciones reales», comentó Vitor.



Finalmente, enfatizó: «El gobierno debe entender que el campo es el gran impulsor de la economía de la provincia e incluso de las arcas públicas. La Ley es una realidad y esperamos que la convocatoria para el próximo miércoles cuente con la voluntad política necesaria y no quede en una simple foto que no brinda soluciones a los productores», sentenció Vitor.

