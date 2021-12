Vitor: “Bordet hizo el balance de gestión de otra provincia”

Esteban Vitor, diputado provincial y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, analizó el balance de año que dio a conocer el gobernador de Entre Ríos por los medios. “Parece que (Gustavo) Bordet vive en otra provincia cuando realiza balances de gestión. Desconoce la herencia que le dejó (Sergio) Urribarri, no ha podido establecer líneas de acción entre gestiones, siendo del mismo partido y recién ahora, cuando está cercano a irse, ¿habla de políticas a largo plazo?”, ironizó.



Profundizando la mirada, Vitor le recordó a Bordet: “Tenemos una provincia estancada, que no genera trabajo genuino, con una alta carga impositiva y ostentamos el triste récord de tener la ciudad más pobre del país, de la que él mismo proviene”.





Al analizar la fragilidad de las cuentas públicas el diputado de Juntos por el Cambio señaló: “El déficit estructural que denuncia el gobernador, es mérito de su par Urribarri y si no hubiera sido por la ayuda y el aumento de recursos dados por el anterior gobierno nacional, la provincia estaría mucho peor de lo que está. Pese a la asistencia que recibió las cuentas no están tan ordenadas como dice el gobernador – reflexionó Vitor – porque el año pasado entramos en default y tuvieron que reestructurar la deuda, pasando para la próxima gestión gran parte de los vencimientos de la misma, aun cuando la provincia tenía los recursos para hacer frente a los pagos. La deuda no es la causa de los problemas Gobernador, sino una consecuencia de un déficit persistente” indicó el diputado provincial.





Por otro lado, Vitor lamentó los dichos del mandatario provincial en relación a la inversión pública: “En los últimos seis años sólo ejecutaron la mitad del presupuesto de obra pública y se ha transformado en una costumbre ver una gran brecha entre la obra pública presupuestada y la obra pública finalmente ejecutada. Desde el 2014 viene cayendo la participación de la obra pública sobre el total del gasto, lo que lamentablemente ha posicionado a Entre Ríos entre las 5 provincias del país con los menores niveles de inversión. Por si fuera poco, se suman importantes falencias de gestión en organismos clave para la obra pública, como la Dirección de Vialidad en donde detectamos millones de pesos que estaban inmovilizados en sus cuentas bancarias como remanentes financieros, como si los caminos entrerrianos no necesitaran arreglo.”





Finalmente, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio señaló: «Nosotros de verdad apostamos al diálogo entre oficialismo y oposición, por eso aún estamos esperando que nos convoque Sr. Gobernador. Eso sí, pretendemos un diálogo sincero, donde se asuman compromisos en serio para planificar una provincia de cara a los próximos 20 años, más allá de las gestiones de gobierno, promoviendo políticas de Estado basadas en acuerdos sustentables en el tiempo», concluyó Vitor.

