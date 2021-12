Senadores de Juntos por el Cambio explicaron por qué no votaron el Presupuesto 2022

Los senadores de Juntos por el Cambio explicaron las razones por las cuales decidieron abstenerse de votar el Presupuesto 2022 · Se argumentó que no cumple con lo que establece la Constitución Provincial, en su artículo 35, de que “el equilibrio fiscal constituye un deber del Estado y un derecho colectivo de los entrerrianos”.

Durante la sesión, los senadores Francisco Morchio (Gualeguay), como presidente del bloque, y Rubén Dal Molín (Federación), como integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y miembro informante del bloque, hicieron un extenso análisis de las razones por las cuáles no avalaron la Ley de Leyes. Indicaron que es un presupuesto deficitario y que es “un plan de Gobierno para sostener la estructura vigente sin transformar verdaderamente la vida de los entrerrianos”.

El primer orador fue el senador por el departamento Federación, quien recordó que “hace un año nuestra posición fue: ‘tenemos muchos reparos, pero somos responsables’ y, por eso aprobamos el presupuesto 2021. Sin embargo, esos reparos, expresados entonces, en el desenvolvimiento de los acontecimientos, nos dieron la razón”, dijo Dal Molín, al tiempo que destacó que el resultado financiero negativo que presenta el proyecto 2022 es de 3,8 mil millones de pesos.

El legislador por el departamento Federación señaló: “no compartimos la mirada del Gobernador ni del ministro Ballay cuando explican el proyecto en su mensaje de elevación. Sólo se refieren a rentas generales; no a todo el sector público no financiero. Debemos, en cualquier análisis, referir a los 440 millones, no solo a los 288 del tesoro provincial. Quedan afuera, en la consideración del ministro: 154 millones, es decir un tercio del presupuesto. Tener esa mirada, distorsiona todos los indicadores”.

Dal Molín, reconoció –como positivo—que el presupuesto 2022, “tiene una mejor proyección que en la última década”, pero “se está aprobando un proyecto que, en término porcentuales, el resultado financiero es deficitario en casi 3.7 millones de pesos; es decir negativo de casi un 1% de los recursos totales”.

Para el legislador ese porcentaje negativo del 1 por ciento porque se solucionaron los problemas estructurales, sino por la ley de emergencia, que le significó (temporalmente) al Estado casi 2.500 millones de pesos de acuerdo a estimaciones del ministerio de economía; por haberse declarado en default, al no pagar los cupones de intereses que fueron incorporados en stock de capital en marco del reperfilamiento alcanzado; al achatamiento salarial –con su correlación en jubilaciones, en reordenamientos salariales muy por debajo de inflación; al cierre durante buen tiempo de la administración que incide en la baja del gasto operativo y a indicadores de obras públicas en caída”.

En cuanto a las proyecciones, el senador dijo que en recursos corrientes se estiman 409 mil millones, lo que significa un 92% del total del recurso. Al analizar los datos, consideró que el presente ejercicio, de acuerdo con lo presentado, tendrá una tasa de crecimiento moderada en un 37 por ciento, sostenida por un 45 por ciento de la coparticipación nacional y un 33 por ciento de los tributos provinciales. “Esos datos, son inconsistentes, de 3,8 mil millones que se ejecutará este año, se calcula un monto de 34 mil millones para el año que viene, es decir un 804% más”.

“De esta lectura, nuevamente nos hace pensar, como ocurrió este año; que los recursos corrientes (proveniente principalmente de tributos) en términos nominales serán mayores porque se ajustarán por inflación. No existe ningún dato que nos haga prever que la inflación del año que viene no tendrá como piso el indicador anual a 31 de diciembre será de 51 ó 52% interanual. Por otro lado, no se cumplirán nuevamente, los recursos de capital destinados a obra pública”, destacó Dal Molín.

En cuanto a la reducción de gastos de personal, como se destaca en la página 12 del mensaje, el senador dijo que el gobierno tiene una “mirada sesgada” y, por el contrario, en la última década ese porcentaje creció en un 43,5 por ciento y lo mismo ocurrió con la evolución de la planta de personal. “Entre junio 2019 – junio 2021, según planillas de Responsabilidad Fiscal que publica la provincia, se liquidaron haberes a 95.155 agentes, es decir 2.788 empleados más que hace 2 años atrás. Creció la planta en este período en un 3%, porcentaje superior al 1% que permite la Ley de Responsabilidad Fiscal. Otro número que llama la atención es el crecimiento en 340 empleos nuevos en empresas y sociedades del Estado, que es el equivalente a un crecimiento porcentual del 15% en dos años. Las autoridades superiores – léase políticas (comparados con provincias linderas) crecieron en sólo dos años de 714 a 740. Con respecto a diciembre 2015 inicio de la actual gestión, el crecimiento de estos cargos (políticos) fueron 158 puestos, un 27% más”, cuestionó.

En cuanto a la obra pública, Dal Molín, dijo que en términos porcentuales ocupa cada vez menos su participación en el gasto total. “Este año llegaremos a los 10 mil millones en este rubro. Eran 24 mil lo que aprobamos; es decir ocupa solo el 3,6% del total del gasto. Venimos en caída, y somos una de las provincias con menor inversión pública en el contexto nacional”, señaló.

“El presupuesto proyecta 45 mil millones para obras públicas, 18 mil millones para activos financieros y 3,1 mil millones para transferencias: total de la inversión pública 66.9 mil millones. Para lograr eso, primero se deberá lograr un resultado económico superavitario de 28,7 mil millones de pesos. También deberán venir de la administración central 34 mil millones de pesos, entre los que destaca 14 mil millones para viviendas, casi 6 mil para vialidad y 8,6 mil millones para planeamiento y 2,5 mil millones para la UEP, y otros 2,2 mil millones de otros aportes; y conseguir créditos por 3,8 mil millones de pesos. Esto en el plano del plan de obra pública con crédito presupuestario. Dejamos fuera la creciente cantidad de obras, que desde distintos medios se solicitan e incluyen en presupuesto como obras sin crédito presupuestarios”, indicó.

El senador mencionó la constante queja de productores por el estado de los caminos o la que expresan los gremios docentes en relación con la infraestructura escolar.

En un párrafo aparte, Dal Molín, se refirió a la CAFESG. En ese sentido, recordó que cuando se creó el organismo en 2004, aportaba el 20 por ciento de la inversión pública de la provincia. Sin embargo, cinco años después de su creación, bajó a la mitad y en 10 años, a un cuarto. “En 2004 del total del gasto del organismo, el 89% era para obras, y el 11% para funcionar. En 2014 cambió de 22 a 78 y, en la actualidad de 60 a 36, incluso debiendo el resto, ya que 4 puntos deben destinarse a pagar deudas del año anterior. A partir de 2018, el Tesoro provincial debe aportar al funcionamiento de la CAFESG, en porcentajes que debemos observar (se acerca al 40% de promedio en los tres ejercicios)”, enumeró.

En cuanto a Vialidad, el senador dijo que, en 2020, se subejecutó en inversión pública menos de la mitad de lo proyectado. Este organismo utiliza el 62% de su presupuesto para funcionar y de ese porcentaje en el rubro Personal tiene una incidencia en el gasto igual a 45%. En 2009, la planta de agente era de 1.710 empleados y a 2020 fue de 2.132 empleados. “En 10 años la planta creció un 24,68%. El monto utilizado para caminos, ripio, compra de maquinaria, es decir, Inversión pública: es igual al 37,4% del gasto, 8 puntos porcentuales menos que lo destinado a personal. Pero lo más preocupante es que en 2009 el Tesoro provincial aportaba sólo el 10,4% del total del gasto a este organismo descentralizado; en 2020, fue del 56,8%”, cuestionó.

Para Dal Molín se pone a debate un presupuesto sin discutir los problemas estructurales que tiene hoy la provincia. Dicho eso, el presidente del bloque Francisco Morchio (Gualeguay), hizo uso de la palabra y fundamentó las razones por las cuáles no votarán favorablemente el presupuesto 2022.

Para el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, el presupuesto presentado es “un plan que lejos está de alentar la inversión, la producción y el trabajo, desalentando y casi descartando la iniciativa de los emprendedores y las pymes como motor de la economía”.

“Quiero salir de la lógica bloque opositor/bloque oficialista. Aquí estamos 17 senadores para dar nuestro aporte a los funcionarios del Ejecutivo, encargados de diagramar este plan de gastos y recursos. Somos los representantes políticos de nuestros departamentos, quienes recorremos sus caminos, conocemos sus necesidades educativas, sanitarias y en materia de seguridad. Somos quienes escuchamos los reclamos y por eso queremos dar nuestro aporte y ser los representantes de todas esas voces”, indicó.

En esa línea, Morchio indicó que “mucho se habla” pero “poco se hace” en materia de políticas de inclusión. “A veces me parece que se hace una inclusión selectiva. Porque se postergan las necesidades que tienen los vecinos de los distritos que esperan obras tan anheladas. Hay más de una decena de expedientes iniciados en Vialidad provincial, entre ellos los que yo presenté como: el expediente 137.299, construcción de obras de arte que incluye calzada del medio en el Octavo Distrito y tres calzadas sumergibles en Aldea Asunción. Lo presenté en 2018 y fue readecuado varias veces. El expediente 144.276, afirmado de cemento en zanja paralela a ruta 11. Esto fue propuesto por el senador MC Alfredo Matorras, es decir, hace más de 6 años. Otro es el expediente 159.804, proyecto para la construcción del Puente de La Jacinta. Puente que fue clausurado en 2020, por este Ejecutivo y cuya construcción figura en el actual presupuesto 2021, con fondos asignados. Está pendiente el expediente 166.914, reconstrucción parcial de calzada de acceso a Lazo y González Calderón. Dos comunidades que quedan aisladas cada vez que llueve”, enumeró.

“Les pregunto a los senadores, ¿ustedes tienen más suerte que yo con los expedientes que presentan en Vialidad? Si me dicen que si, voy a creer que el Departamento Gualeguay está siendo discriminado por este Gobierno Provincial. Si me dicen que no, voy a confirmar que definitivamente a este Gobierno no le interesa la vida rural, ni la gente que quiere producir en el campo, ni los gurises que quieren ir a la escuela en el campo, ni los policías que intentan dar seguridad en el campo, ni quienes tienen que brindar salud en el campo, ni los docentes que quieren enseñar en el campo, ni los vecinos que deciden vivir en el campo”, señaló Morchio.

El presidente del bloque no ahorró críticas y consideró que muchas de las faltas e ineficiencia se deben a la falta de decisión política. “Insistimos en la necesidad de contar con una administración pública que realmente brinde soluciones a los entrerrianos y no que estos deban resignarse ante una gran burocracia que poco atiende. Nuevamente manifiesto mi disposición para trabajar junto al Gobernador Gustavo Bordet y a su equipo de trabajo para atender los problemas de fondo de nuestra provincia, aquellos que generan que hoy tengamos mayor déficit frente a los escasos recursos”, dijo Morchio.

“Es urgente resolver cuestiones en el ámbito de la Salud y la Educación. Debe ser prioridad organizar los nombramientos y las suplencias para dar soluciones definitivas no sólo al trabajador estatal, sino a los entrerrianos que acuden a las escuelas y a los centros de salud. Voy a poner un ejemplo en salud: en la sesión pasada ingresó un proyecto de comunicación de mi autoría pidiendo un mamógrafo para el hospital Perú en Galarza, también recuerdo un proyecto similar de la senadora de Diamante pidiendo uno para su localidad. Teniendo en cuenta eso, ¿no sería una excelente política de género adquirir mamógrafos para los hospitales provinciales y así poder facilitar la detección temprana del cáncer de mama?”, dijo.

El senador por Gualeguay reiteró en su discurso que “este gobierno provincial tiene nuevamente la oportunidad de tomar decisiones históricas, que realmente mejoren la calidad de vida de los entrerrianos y como representantes de una oposición responsable y constructiva, nos ponemos a disposición para avanzar en esas políticas que aún están pendientes y que requieren de grandes consensos de todo el arco político”, concluyó.

Dicho eso, el bloque de Juntos por el Cambio decidió abstenerse de votar el Presupuesto 2022. (APFDigital)