Viale: El municipio invirtió 17 millones de pesos en la obra de saneamiento de lagunas cloacales

El presidente municipal de Viale, Carlos Weiss, habló en conferencia de prensa del compromiso que asumió con las obras de saneamiento y mejorado de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

En ese sentido, enumeró las tareas realizadas, comenzando por el recambio de cañerías obsoletas, la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales ubicada en Loteo Jardín, y la recientemente finalizada recuperación de las dos lagunas cloacales que se encontraban completamente deterioradas.



El intendente recordó que, en 2015, cuando comenzó la anterior gestión, la ciudad estaba colapsada, había 3 pozos negros porque las cloacas no funcionaban y el 15% de la planta urbana no tenía posibilidades de conectarse a la red cloacal a causa de la habilitación de un loteo de grandes dimensiones sin previo estudio de factibilidad técnica.



“Desde el año 2019, contábamos con un ‘Proyecto ejecutivo para provisión de agua potable, saneamiento cloacal y pluvial, para la ciudad de Viale’ realizado por la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial, el cual fue gestionado por el ex Intendente, Uriel Brupbacher, y su gabinete. Desde el ejecutivo municipal se realizaron, en los primeros meses del 2020, las presentaciones correspondientes ante distintos organismos provinciales y nacionales para solicitar financiamiento. Con respuestas parciales y con la necesidad de brindar una solución a la problemática sanitaria existente, encaramos el desafío de llevar adelante la ejecución de esta gran obra con recursos propios, cuyo costo fue de 17 millones de pesos, poniendo como prioridad cuidar la salud, el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de los vialenses”, explicó Weiss.



Según informó el mandatario, la vida útil de las lagunas, a partir de esta intervención y con el mantenimiento correspondiente, se estima en un período de tiempo comprendido entre 25 a 35 años.