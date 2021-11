Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el presupuesto 2022 y reclaman mayor discusión en «temas centrales»

«Nuestra decisión no pone en juego la gobernabilidad», aseguraron los diputados de Juntos por el Cambio al abstenerse de votar el proyecto de Presupuesto 2022. «Si realmente quieren apostar al diálogo, deben atender las demandas y planteos que venimos realizando año tras año”, advirtieron.



Los diputados de Juntos por el Cambio optaron por no acompañar y abstenerse de votar el proyecto de Presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo. “Nos hubiera gustado discutirlo juntos, analizarlo, consensuarlo y luego votarlo, pero hace tiempo que el debate sobre el presupuesto en esta Legislatura se basa en un mero trámite parlamentario en el que se pretende aprobar proyecciones dibujadas de ingresos y gastos sin posibilidades de discusión. Ese no es el espíritu dialoguista que debe predominar en temas centrales para el gobierno”, coincidieron los 14 legisladores que integran la oposición.



Y enfáticamente aclararon: “El Ejecutivo tendrá el presupuesto aprobado, porque tiene los votos, así que nuestra decisión no pone en juego la gobernabilidad, pero si realmente quieren apostar al diálogo, deben atender las demandas y planteos que venimos realizando año tras año en el análisis del presupuesto”.



Como fundamentos de la falta de diálogo indicaron: “Cada año le manifestamos al ministro nuestra preocupación por la baja ejecución del presupuesto de obras públicas. Desde el año 2014 se viene ejecutando la mitad del presupuesto de gastos de capital y se ha transformado en una costumbre ver una gran brecha entre la obra pública presupuestada y la obra pública finalmente ejecutada». «No se explica que se mantenga un ritmo de subejecución constante que ni siquiera alcanza para el mantenimiento de la infraestructura actual. Los ministerios se echan la culpa entre sí, pero nadie se hace cargo del problema”, aseguraron.



“La provincia tenía frente a sus ojos una oportunidad histórica para aprovechar el espacio fiscal que generó el superávit estos dos años, bajar impuestos, como hemos propuesto en varias oportunidades desde la oposición, asegurarse una trayectoria futura de sostenibilidad y así evitar tener que volver a incrementar la deuda, sin embargo, decidió no hacerlo», interpretaron los referentes de Juntos por el Cambio.



«La postura del gobierno de no escuchar a la oposición, lo único que hace es alejar a la política de la gente y convertir a los organismos deliberativos en meras escribanías del poder», concluyeron.

